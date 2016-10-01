Кінофестиваль “Тіні забутих предків” відбувся на Верховинщині

Кінофестиваль, присвячений фільмам “Тіні забутих предків” та “Анничка”, провели 29–30 вересня у Верховині. Тут також вирішили створити Кіномистецький центр Гуцульщини.

Упродовж двох днів відбувалися зустрічі з творцями та акторами стрічки, кінематографістами та кінокритиками України. Також – культурно-мистецька програма “Слідами зйомок кінофільму Бориса Івченка “Анничка” та відвідини хати Івана та Анни Ласкурійчуків (місце зйомок фільму), а також зустріч “за круглим столом” із нагоди 80-річчя кінооператора та кінорежисера фільму “Тіні забути предків” Юрія Іллєнка, 75-річчя уславленого кіноактора Івана Миколайчука (хата-музей фільму “Тіні забутих предків”), повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу ОДА.

У день відкриття фестивалю на співоче поле Верховини прибули чимало поважних гостей. Серед них Юрій Гармаш, Владислав Таранюк, Катерина Шандибіна, Юрій Рудченко.

Організатори свята висловили вдячність ініціаторам проведення фестивалю, усім, хто долучився до створення кінострічок, які відобразили життя та побут верховинців, їхні автентичні звичаї та унікальні мистецькі вміння.

“На теренах краю створено близько десяти фільмів, в яких яскраво зображено життя одного із найколоритніших субетносів українців – гуцулів. Тож будемо підтримувати проведення таких фестивалів, сприятимемо їхньому продовженню та розвитку”, – сказав Олег Лютий, голова райдержадміністрації.

Спогадами про зйомки фільму та значущість постатей, які створили «Анничку», поділився кінооператор, заслужений діяч мистецтв України Юрій Гармаш. Митець подарував верховинцям зменшену копію портрета Тараса Шевченка, складену з окремих кадрів подій на Майдані впродовж 2013-2014 років. Варто зазначити, що для його створення було використали близько трьох тисяч фотографій.

На завершення першого фестивального дня учасники дійства прийняли Ухвалу кіномистецького фестивалю щодо створення у столиці Гуцульщини – Верховині – Кіномистецького центру Гуцульщини.