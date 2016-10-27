Керівнику патрульної поліції Франківщини повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень

Начальнику управління патрульної поліції Івано-Франківська повідомлено про підозру у перевищенні влади, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

У прокуратурі зазначають, що на початку вересня до керівника управління патрульної поліції у звернувся учасник АТО, який висловив незгоду з постановою про накладення на нього адміністративного стягнення.

Проте, очільник патрульної поліції Франківська заперечував факт побиття ним ветерана АТО, пише “Дзеркало Коломиї”.

Не дослухавши заявника, посадовець наказав останньому залишити кабінет. Коли учасник бойових дій продовжив відстоювати свою позицію, поліцейський, не маючи жодних підстав для застосування фізичної сили, демонструючи значну фізичну перевагу, спричинив потерпілому легкі тілесні ушкодження, що підтверджується висновком судово-медичного експерта. Перевищення службових повноважень супроводжувалось насильством.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом прокуратури області.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді застави, а також відсторонення його від займаної посади.

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