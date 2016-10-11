Керівник онкодиспансеру на Прикарпатті став найкращим головним лікарем України

Нещодавно в рамках святкування Міжнародного дня лікаря – “День головного лікаря – 2016” – в Києві відбулась церемонія нагородження провідних медичних керівників.

Захід зібрав понад 200 головних лікарів та медичних керівників України державного і приватного секторів охорони здоров’я.

На розгляд журі було представлено 14 кандидатів з різних областей. Серед них членами асоціації головних лікарів України одноголосно було визнано найкращим головного лікаря Івано-Франківського клінічного онкологічного диспансеру Володимира Романчука. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров’я, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Таке звання – це визнання досвіду та професіоналізму, вірності обов’язку, волі та наполегливості в досягненні поставленої мети.

“Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації вітає Володимира Романовича і бажає невичерпної енергії, наполегливості, натхнення, професійних успіхів, задоволення від результатів роботи, а підґрунтям плідної професійної діяльності нехай будуть міцне здоров’я, благополуччя, любов рідних та близьких”, – йдеться в повідомленні.