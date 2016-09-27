Казкове весілля “Віце-міс Всесвіт” Олесі Стефанко: красуня з Коломийщини вийшла заміж за...

Казкове весілля “Віце-міс Всесвіт” Олесі Стефанко: красуня з Коломийщини вийшла заміж за іноземця. ФОТО

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Переможниця конкурсу краси “Міс Україна Всесвіт” у 2011 році Олеся Стефанко вийшла заміж за іноземця. Знімками зі свого пишного весілля дівчина поділилася в соцмережах.

“”І Віце-міс Всесвіт” вийшла заміж за свого коханого Сержа. Подробицями одруження Олеся Стефанко поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши весільні фотографії, пише “Дзеркало Коломиї”.

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Так, під вінець красуню родом з Ковалівки відвів тато, а серед гостей на італійському весіллі були директор конкурсу “Міс Україна Всесвіт” Анна Філімонова і дизайнер Анастасія Іванова.

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Зі своїм майбутнім чоловіком Олеся познайомилася ще в 2013 році. Модель не приховує ніжних почуттів до чоловіка, зізнаючись йому в коханні в коментарях під весільним фото.

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Нагадаємо, що Олеся Стефанко родом із села Ковалівка, Коломийського району.

Фото: Instagram Олесі Стефанко

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