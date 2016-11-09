Карпатському НПП повернули 1,8 га цінних земель природно-заповідного фонду

Апеляційним судом Івано-Франківської області задоволено позов Надвірнянської місцевої прокуратури про визнання недійсним рішення Яремчанської міської ради та повернення земельних ділянок площею 1,82 га Карпатському національному природному парку, повідомляє “ Дзеркало Коломиї ” з посиланням на повідомляє прес-службу прокуратури.

Прокуратура ще у 2013 році звернулася до Яремчанського міського суду, щоби повернути земельну ділянку. Після тривалого розгляду в задоволенні позовних вимог прокуратурі було відмовлено.

Не погодившись з таким рішенням, прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку.

Рішенням апеляційного суду скаргу прокуратури задоволено, визнано недійсним рішення міської ради та повернуто зазначену землю Карпатському національному природному парку.