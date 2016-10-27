Карпатські рятувальники розповіли про особливості їх роботи в осінньо-зимовий період

Сьогодні, 27 жовтня, відбулася прес-конференція на тему: “Робота Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в осінньо-зимовий період”.

Ррятівники Чорногірського гірського пошукового-рятувально пункту розповіли франківчанам про особливості своєї роботи на горі Піп Іван, пише “ГК“.

Підрозділ на горі Піп Іван є найвисокогірнішим в Україні, і став унікальним досвідом роботи рятувальників.

Спершу на гору Піп Іван доставили воду. Потім знайшли приміщення – обсерваторію – і почали облаштовувати там пункт, кажуть рятувальники. Робота в тестовому режимі тривала 10 місяців.

“Ми серйозно налагодили співпрацю з туристичною спільнотою, маємо сторінки в соцмережах, де інформуємо про стан маршрутів. Від 6 липня 2016 року ми надали допомогу 27 особам – люди губилися в туманах, мерзли, і таке інше. Але наш підрозділ має дуже швидкий час реагування, тому всіх рятували. Раніше найближчий до гори пост рятувальників був у Верховині, і їм треба було 4-5 годин щоб добратися, що значно небезпечніше для туристів”, – розповідає Тарас Бринда, начальник групи реагування на надзвичайні ситуації УДСНС в Івано-Франківській області.



Рятувальник також розповідає, що у надзвичайні ситуації часто потрапляють навіть досвідчені туристи.

Наприклад, 10 днів тому туристи зробили гірський забіг за досить складним маршрутом у погану погоду та глибокий сніг. Група з трьох чоловік прибула в результаті на Піп Іван в 4 ночі, і не мала сили спуститися вниз. Вони могли замерзнути, але їх врятували та обігріли.

Наразі підрозділ укомплектований, є 10 чоловік. Рятувальники працюють у три зміни, допомагають їм також волонтери.