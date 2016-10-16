“Карпати на трьох” презентували коломиянам у Музеї писанки

У рамках літературного фестивалю “Покрова”, який пройшов в Івано-Франківську, у коломийському Музеї писанки презентували поетичну книжку “Карпати на трьох”.

Усіх трьох авторів – добре знаного в літературних колах України лауреата Шевченківської премії Петра Мідянку, Назара Федорака та Василя Зеленчука – об’єднує міцний гірський стрижень, пише “Дзеркало Коломиї“.

Усі вони почергово читали свої вірші, настояні на мелодиці різних куточків Карпат. У текстах багато діалектизмів, фрагментів побутових історій мешканців високогір’я, багато символів та знаків. І цю книжку з усіма її мольфарами та чугайстрами презентували коломиянам.

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