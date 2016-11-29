Капелан “Грім”: Моє місце серед бійців на фронті

До Коломиї повернулася 1-ша Коломийська чота 4-ї запасної сотні ДУК “Правий сектор” Івано-Франківської області.

Бійців зустрів їхній капелан – головний військовий капелан Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Василь Жупник на псевдо “Грім”, пише “Дзеркало Коломиї”.

Священик пройшов зі своїми бійцями усіма воєнними дорогами на сході, тими, де найгарячіше. Зараз пребуває вдома у Коломиї. Відпочиває, підліковує серце. Відганяє від себе тяжкі спогади. А вони однаково лізуть…

– Маю парафію в Перерові. Там тепер інший священик на заміні. Наразі моє місце – серед моїх бійців на фронті. От трохи підремонтуюсь і поїду до своїх у зону бойових дій.

Починав своє військове душпастирське служіння капелан “Грім” з волонтерських поїздок. Їздив на схід з іншим капеланом Михайлом Арсеничем.

Якось між містечком Тельманове й Волновахою авто, яким їхали отці, потрапило під обстріл. Боже Провидіння врятувало обидвох душпастирів від кулі снайпера, яка просвистіла поміж ними на віддалі долоні.

– Багато хлопців я там втратив, – каже згірклим голосом отець Василь. – Може, з Божою допомогою колись все це опишу. Тільки не зараз. Нині я думками на Сході. Там мене чекають…

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