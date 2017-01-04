Каналізацію за 1,3 млн.грн. до будинку Ігоря Слюзара прокладе екс-очільник Прикарпаття

За 2016 рік Коломийський відділ управління комунальним майном (ВУКМ) провів значну реконструкцію каналізаційної мережі в Коломиї. Основною метою прокладання нових каналізаційних мереж стало бажання зменшити викиди фекалій з приватних будинків у річки міста, щоб зменшити негативний вплив на довкілля.

Загалом за 2016 рік було збудовано 634 м/п каналізації. На що витрачено з обласного фонду охорони навколишнього середовища 1 млн. 80 тис. гривень. Центральні каналізаційні мережі проклали від вул. Чолгана до вул.Майданського через вулиці Достоєвського, Січневу, Трильовського. А ось приєднатися до цієї мережі мешканці цих та бічних вулиць вже мають за власний кошт, пише vilne.info.

Проте декому пощастило і на передодні Різдвяних свят: на їх вулицю прийшов добродій, і за бюджетні кошти будує каналізацію.

В одні руки

Будівництвом нових каналізаційних мереж в Коломиї займається фірма «Будівельна компанія «Третє тисячоліття». У 2015 році фірма збудувала каналізаційні мережі від вул. Достоєвського до вул. Довбуша та від вул. Трильовського до вул. Довбуша. За ці роботи «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» отримала 1 млн. 876 тис. гривень.

А вже у 2016 році ця ж фірма збудувала каналізації в Коломиї на 2 млн. 347 тис. гривен. Нові каналізаційні мережі проклали на вулиці Шарлая та ще одну – від вул. Бережанської до вул. Трильовського. За першу «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» отримала 1 млн. 324 тис. гривень, а за іншу – 1 млн. 23 тис. гривень.

За інформацією аналітичної платформи «YouControl» власниками фірми «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» є екс-голова Івано-Франківської ОДА Андрій Троценко та Дмитро Бардиш.

Цікаво також, що проектну документацію по будівництву каналізаційних мереж розробляв Дмитро Бардиш, один з керівників фірми-виконавця БК «Третє тисячоліття». Проектно-кошторисна документація будівництва каналізації по вул.Шарлая та від вул. Бережанської до вул. Трильовського місту обійшлася в 124,90 тис. гривень.

Варто зазначити, що з 1 серпня 2016 року замовники-бюджетники перейшли на систему електронних закупівель «Prozorro», де мали би здійснюватися допорогові закупівлі – 1,5 млн. гривень (роботи). Але депутати Коломийської міськради дозволили не проводити тендери, сума яких не перевищує цей поріг. Тому ВУКМ не проводило тендеру на відбір виконавця з будівництва каналізаційних мереж в Коломиї.

Технічний нагляд за будівництвом каналізації здійснював відділ капітального будівництва Коломийської РДА. Вартість технагляду – 46 тис. гривень.

Андрію подарунок на Святого Андрія

У ніч на Святого Андрія творяться містичні речі й навіть дива. Якщо гадати на Андрія у ніч з 12 грудня на 13 число, можна зазирнути у майбутнє. Якщо дівчата у цю ніч гадають, то парубки у Андріївську ніч можуть бешкетувати і робити різні збитки. Якщо ви Андрій, то для вас 13 грудня ще й День ангела і ви обов‘язково отримуєте вітання та подарунки.

Можливо збіг, але 13 грудня 2016 року керівник Коломийського ВУКМу Володимир Наливайко підписує черговий договір на будівництво ще однієї каналізаційної мережі. Як не дивно, але будувати каналізацію знову буде фірма Андрія Троценка. Проте, цього разу інша – «Будівельна фірма «Аура третього тисячоліття». За інформацією аналітичної платформи «YouControl» власниками фірми «Будівельна компанія «Аура третє тисячоліття» є ті ж самі Андрій Троценко та Дмитро Бардиш.

На будівництво нової каналізаційної мережі від вулиці Петрука та Пстрака до вулиці Розвадовського виділено 1 млн. 343 тис. гривень.

Згідно інформації з сайту «Є-Дата»«Будівельна фірма «Аура третього тисячоліття» вже отримала аванс на будівництво каналізації 403 тис. гривень.

Подарунок під ялинку

Журналісти побували на місці будівництва нової каналізаційної мережі.

На даний час «Будівельна фірма «Аура третього тисячоліття» вже проклала частково каналізацію на вулицях Пстрака, Петрука та Кульчицької. Також виконані роботи по приєднанню до мережі на вул. Трильовського та проводяться роботи з приєднання в каналізаційну мережу, яка йде від вул. Довбуша до вул. Трильовського.

Розпочинається ж каналізація від будинку Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді Коломийської міськради, яке розташоване на вул. Пстрака, 2в.

Цікавим є те, що поряд мешкає Коломийський міський голова Ігор Слюзар. Його будинок знаходиться за адресою Пстрака, 2а.

Іншим щасливчиками в отриманні безкоштовної каналізації також стали Роман Остяк та Василь Угорчук. Роман Остяк сусідствує з міським головою Ігорем Слюзарем та давно з ним товаришує. З 2010 по 2015 рік Остяк був депутатом Коломийської міськради та очолював фракцію «УНП» в Коломийській міський раді. Керівником Коломийського осередку партії «УНП» є Ігор Слюзар.

Щодо Василя Угорчука, то до липня 2010 року він керував Коломийською міською станцією юних натуралістів, яке підпорядковувалося Коломийському навчально-виробничому центру творчості учнівської молоді. Частину земель цього навчально-виробничого центру було розпродано. Новими власниками стали Ігор Слюзар, Роман Остяк та Василь Угорчук.

А ось мешканцям вулиць Сельської та Куриласа, які знаходяться поряд з новозбудованою каналізацією Довбуша-Трильовського не пощастило. Їм запропонували самостійно, за власний кошт, підключатися до каналізаційної мережі. Кожній оселі це обійдеться мінімум у 26 тис. гривень. Проте не факт, що вони зможуть без проблем підключитися до існуючої каналізації без встановлення перекачувальних насосів, а це ще додаткові витрати.

Цікаво також, що в «Програмі охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016­2020 роки», яке затверджено виконкомом Коломийської міської ради у 2015 році, будівництво каналізації на вулицях Пстрака та Петрука не зазначається. В програмі зазначені реконструкції каналізаційних мереж в районі вулиць Шарлая, Аеропортна, Соборній, Григоренка, Станіславського та Львівської.

Але, чому б не скористатися можливістю і зробити собі подарунок на Андрія, Новий рік та Різдво.