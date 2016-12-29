Канал 1+1 заявив про спробу рейдерської атаки

Представники телеканалу 1+1, який належить Ігорю Коломойському, заявили про загрозу відключення мовлення. Причиною є небажання Нацради продовжити ліцензію каналу.

Відповідний лист був направлений президенту Петру Порошенку. Його текст з’явився на сайті ТСН.

“Сьогодні, 29 грудня 2016 року останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу 1+1. Два тижні тому, 15 грудня, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення одноголосно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Під час розгляду заявки, що тривав 6 місяців, ніяких офіційних претензій на адресу каналу не надходило. Останні два тижні, з різних джерел ми отримуємо інформацію про спробу скасувати таке рішення та здійснити рейдерське захоплення каналу”, – йдеться в тексті листа.

Представники 1+1 стверджують, що Нацрада затягує процес виконання власного рішення.

“Протягом останніх двох тижнів, з надійних джерел до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація Президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною Радою і передати контроль над каналом в інші руки”, – заявили на телеканалі.

Також у листі зазначається, що оплата ліцензійного збору вже здійснена.

Лист підписали Генеральний директор “1+1 медіа” Олександр Ткаченко, директор департаменту інформаційної мови С. Попов, директор департаменту журналістських розслідувань М. Шиленко, Ведуча ТСН Тиждень ” Алла Мазур, ведуча ТСН Наталія Мосейчук, ведуча ТСН Лідія Таран, провідний 1+1, Заслужений артист України Юрій Горбунов, керівник Студії “Квартал-95” Володимир Зеленський.