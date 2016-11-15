Канадці хочуть будувати на Коломийщині сміттєпереробний завод

Муніципальна компанія міста Едмонтон “Waste RE solutions” (Канада) спільно з китайськими партнерами запропонували владі Коломийщини створити сміттєпереробний завод не надто великої ємкості потужністю не більше 40 тонн переробки побутових відходів за добу.

Такий завод-комбінат міг би розташовуватися не обов’язково на території міста.

На зустрічі, яка відбулася сьогодні, китайський представник спочатку прочитав коротеньку лекцію про сучасні методи утилізації сміття, коли 99 відсотків виробничих, побутових, сільськогосподарських органічних відходів йдуть на переробку, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Зрозуміло, що таким способом вирішується проблема номер один пострадянського простору – екологічна.

“Негативний вплив на природне довкілля від роботи підприємства мінімальний, і це доведено роботою подібних переробних комбінатів у Європі та Америці”, – запевнив експерт з управління відходами м. Едмонтон Бад Латта.

Представники Канади хочуть знати, з чим у нас матимуть справу. – економічний мікроклімат, певні бізнесові гарантії і таке інше.

Але на зустрічі на такі теми бесіда не заходила. Обходилися загальними тезами про європейський вибір України.

Перші керівники міста й району нічого конкретного наразі запропонувати канадцям не могли, окрім запевнення, що у районі конче необхідний сміттєпереробний завод, ідея якого витає в повітрі не один рік.

Конкретним кроком буде підписання Меморандуму про співробітництво між Коломийською районною радою та муніципальною компанією міста Едмонтон. Але так видається, що на це потрібен час.

Нагадаємо, торік побудувати сміттєпереробний завод на Коломийщині потужністю 150–200 тисяч тонн сміття на рік планувало підприємство “АВЕ Коломия”.

Як повідомляли, минулого тижня на звіті Коломийського міського голови Ігор Слюзар заявив, що у даній ситуації в країні інвесторам невигідно будувати сміттєпереробний завод.