Канадійка українського походження отримала кінонагороду “Еммі”

Канадська актриса Тетяна Масляни, яка має українське коріння, отримала нагороду “Еммі” за найкращу роль у драматичному серіалі.

Журі відзначило акторку за роль у серіалі Orphan Black, пише Громадське.

У серіалі, що є науково-фантастичним трилером, Тетяна Масляни грає відразу кількох персонажів, які є клонами.

30-річна Тетяна Масляни – уродженка канадської провінції Саскачеван.

68-ма церемонія нагородження премією “Еммі” тривала у Лос-Анджелесі минулої ночі.

Найбільше нагород “Еммі” цього року отримав серіал “Гра престолів” – 12. Він зокрема був визнаний найкращим драматичним серіалом.