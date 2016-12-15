“Камєнтів боятись — Instagram не вести”. Українська хіпста-бабуся підкорює соцмережі

Українська хіпста-бабуся Степанида Цвіт носить піджак з леопардовим принтом, фарбує волосся у фіолетовий і робить селфі зі своїм фітнес-тренером.

Попри те, що профіль бабусі в Instagram існує всього 10 днів, за нею стежать більше 1600 користувачів. “Камєнтів боятись – інстарам не вести“, – вважає жінка.

На запитання про те, скільки їй років, відповідає – 25, тому що не важливо скільки в паспорті, має значення, скільки в душі, пише УП. Життя.

Степанида Цвіт ходить на шопінг, готова витратити на пару черевиків всю річну пенсію і качає сідниці, як у Кім Кардашьян.

Вона ходить на суші, працює у хабах, колекціонує окуляри, а найкращим способом провести недільний ранок вважає тренування.

“Мама такою була завжди. У натовпі на неї одразу звертають увагу, а жінки її віку так дивляться – добре, що не крутять пальцем біля скроні“, – розповідає донька інстаграмної бабусі Надія.

Степаниду Цвіт насправді звуть Алла Рогозіна. Жінка має диплом юриста і все життя разом із чоловіком пропрацювала у магазині будматеріалів.

Вона захоплюється вишиванням і в’язанням, займається медитацією і вивчає методики духовного розвитку.

Через популярність її Instagram-профілю, жінку чимраз частіше запрошують на кастинги проектів та інші світські виходи.А почалося все з однієї фотосесії. Коли донька запропонувала одягти щось яскравіше й підсунула піджак з леопардовим принтом, Степанида сказала: “Все, тепер я тільки так і буду ходити“.

У рожевій сорочці, синій шубі, зеленому шалику і футболці з “Сімпсонами” вона почувається комфортно, тому що з молодих років прагнула вирізнятися з натовпу. Уперше побачивши себе із фіолетовими пасмами, жінка запитала: “Чому я так раніше не робила?”.

“Селфі з тренером – done! Правда, він у мене красунчик?”, – підписала фото бабуся.

Яскраві образи вона не соромиться повторювати у повсякденному житті. Спершу це викликало розгубленість у її онуки. Дівчинка спочатку дивувалася, а потім звикла до епатажної бабусі.

Загалом, люди, які добре знають Аллу Рогозіну, підтримують її. Жінка ніколи не намагалася створити собі кумирів – навпаки завжди прагнула бути особливою.

До ідеї завести Instagram Надію підштовхнуло бажання показати мамі, що пенсія – це не вирок і життя продовжується. Загальне напружене становище в країні та економічні проблеми у родині пригнічували жінку, донці здавалося – вона впадає в депресію.

Тепер, коли Надія пропонує мамі купити “трохи спокійніші” штани – та заперечно хитає головою.

Обидві сподіваються, що Степанида Цвіт переконає старших людей не припиняти шукати себе.