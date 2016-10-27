Кабмін затвердив новий зразок внутрішнього паспорта

Кабінет Міністрів України ухвалив новий зразок бланка паспорта громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Паспорти, отримані до набрання чинності постанови, міняти не потрібно.

Проект постанови передбачає затвердження нового зразка бланка паспорта з безконтактним електронним носієм, внесення на бланк паспорта податкового номера платника податків або інформації про його відсутність, а також можливість внесення в безконтактний електронний носій засобів електронного цифрового підпису та відцифрованих відбитків пальців.

Внутрішні паспорти тепер видаватимуть кожному громадянину України при досягненні 14-річного віку. Паспорт оформлятимуть на 4 роки особам, які не досягли 18 років, всім іншим – на 10 років.

Нові паспорти громадян України матимуть вигляд пластикової картки 54 х 85,6 мм, виготовленої з багатошарового полімерного матеріалу. Вони міститимуть інформацію українською та англійською мовами.

Також паспорти не міститимуть офіційні свідоцтва про реєстрацію шлюбу і його розірвання, проте кожному з подружжя будуть видавати свідоцтво про шлюб.

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