Кабмін виплатить одноразову допомогу особам, які отримали легкі тілесні ушкодження під час акцій протесту 2013-2014 років

Кабінет Міністрів України виділить 7 млн 322 тис. 500 грн для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 жовтня, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Проектом розпорядження передбачається виділити з резервного фонду держбюджету 7 млн 322 тис. 500 грн для надання грошової допомоги 505 особам, перелік яких затверджений відповідним наказом МОЗ від 26.07.2016 р. №764.

Таким чином кожен постраждалий під час акцій громадського протесту років отримає одноразову допомогу у розмірі 14 500 грн.

Як зазначив на засіданні уряду віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, в цьому році вже здійснені виплати грошової допомоги сім’ям загиблих на Майдані, а також тим учасникам акцій протесту, які зазнали тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

“Це щорічні виплати. І в цьому році вони вже профінансовані у повному обсязі“, – зазначив він.

“У нас на сьогодні є 4 напрямки, по яких здійснюється фінансування: виплати сім’ям загиблих (до відповідного реєстру внесено 100 осіб, розмір виплати у цьому році становив 145 тисяч гривень), виплати тим учасникам акцій протесту, які зазнали тяжких (176 осіб, розмір виплати – 72 тисячі гривень) та середньої тяжкості тілесних ушкоджень (228 осіб, розмір виплати близько 30 тисяч гривень). Сьогодні ми приймаємо рішення для останньої категорії – осіб, які зазнали легких тілесних ушкоджень“, – пояснив віце-прем’єр-міністр, додавши, що по всіх категоріях іде постійне оновлення інформації і оперативно вносяться необхідні зміни.

Для отримання відповідної допомоги необхідно звернутися до місцевого управління соцзахисту.