Кабмін відпустив ціни на продукти у “вільне плавання”

Відсьогодні, 1 жовтня, в Україні почав діяти пілотний проект уряду щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування. Нововведення діятиме до 1 січня 2017-го.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 22 вересня.

Проект постанови розроблено з метою практичного дослідження дієвості цінового регулювання, що регламентується постановою уряду від 1996 року номер 1548, і подальшого ухвалення рішення про доцільність такого регулювання”, – наголошував перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

Призупинять регулювання цін зокрема на дитяче харчування, хліб, борошно, крупи, яйця, соняшникову олію та м’ясо-молочні продукти.

Раніше експерти зазначали, що ціни на ці продукти не повинні б суттєво зрости.

Адже підприємці вже давно знайшли способи обходити нормативи. Скажімо, на 0,1% змінюють показник жирності молока, масла чи сметани й автоматично не підпадають під держрегулювання.

Раніше повідомлялося, що зз 1 жовтня в Україні тимчасово скасують державне регулювання цін на продукти харчування. Експеримент, який триватиме до кінця року, є антикорупційним кроком та покликаний подолати один з інструментів тиску на бізнес, наголошував глава Кабміну Володимир Гройсман.