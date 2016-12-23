Іздрик: Відремонтовані мої два ока мають вмонтований GPS-навігатор, тепловізор і лічильник викурених сигарет

Юрій Іздрик, якому зробили операцію на очі, подякував усім, хто допомагав у зборі грошей та підтримував його.

”Народе милосердний! Радо звітую, що з вашою поміччю відремонтовані мої два ока виглядають тепера так, як на цій давній знимці, тіки бачать глибше, далі, проникають у суть речей, мають вмонтований GPS-навігатор, тепловізор, лічильник викурених сигарет і функцію залипання на струнких жіночих ногах”, — написав він у Facebook, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ”Вікна”.

Він висловив подяку усім, хто допоміг.

”Величезне і сердечне спасибі усім, хто допоміг (вас неймовірно багато, люди добрі))), а особлива і спеціальна подяка феноменальному доктору Новицькому Ігору Ярославовичу та всьому чудовому колективу клініки Oculus (м.Львів). Окрема дяка і любов невгамовній Юля Хомчин, яка все це замутила й порішала. Всім миру й доброго здоров’я”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у письменника є проблеми з зором і йому була потрібна термінова операція. Менше, ніж за добу, українці зібрали необхідні кошти на операцію.