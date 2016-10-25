Із зони АТО у Коломию: 29-річний хлопець намагався переправити гранати та набої

В одному з відділень служби експрес-доставки у Покровську Донецької області співробітники поліції затримали 29-річного молодика, який намагався переправити гранати, набої, сигнальні ракети та запали до Коломиї.

Співробітники Покровської оперативної зони регулярно проводять заходи з виявлення і припинення незаконного обігу зброї та боєприпасів. Особлива увага приділяється запобіганню пересилки небезпечних предметів із зони проведення антитерористичної операції до інших регіонів країни. Для цього правоохоронці щодня чергують у всіх відділеннях служб експрес-доставки вантажів, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Так, вчора ввечері під час перевірки посилки, яку планував відправити до міста Коломия 29-річний чоловік, поліцейські серед особистих речей виявили цілий арсенал зброї. Вартові порядку вилучили 5 бойових гранат РГД-5, 4 упаковки предметів, схожих на сигнальні ракети, 7 упаковок з набоями до пістолета ПМ, 138 набоїв до снайперської гвинтівки Драгунова та 15 запалів УЗРГМ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими пристроями” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.