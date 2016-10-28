Івано-франківський суд визначить розмір застави для керівника патрульної поліції

Сьогодні, 28 жовтня, в Івано-Франківську суд має вирішити розмір застави для керівника Івано-Франківської патрульної поліції Дмитра Міхальця, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень.

Йдеться про конфлікт з учасником АТО, який свого часу працював інспектором ДАІ в Івано-Франківську. Він висловив незгоду з постановою про накладення на нього адміністративного стягнення.

За повідомленням прокуратури, не дослухавши заявника, Міхалець наказав останньому залишити кабінет. Коли чоловік продовжив відстоювати свою позицію, поліцейський, не маючи жодних підстав для застосування фізичної сили, спричинив потерпілому легкі тілесні ушкодження, що підтверджується висновком судово-медичного експерта.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді застави, а також відсторонення його від займаної посади.