Івано-Франківська прокуратура розслідує ДТП, в якому загинула 16-річна дівчина і 20-річний хлопець

Прокуратура Івано-Франківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Про це йдеться на сайті прокуратури області, пише Дзеркало Коломиї.

Нагадаємо, трагічна ДТП, в якій загинуло двоє молодих людей, трапилася близько 4 години ранку 04.01.2017 в Івано-Франківську.

Встановлено, що 18-річний водій, керуючи автомобілем “ВАЗ 2170”, рухаючись по вулиці Івасюка у напрямку перехрестя із вулицями Вовчинецька та Надрічна, виїхав за межі проїзної частини на тротуарну доріжку, де вчинив наїзд на бетонну опору.

Внаслідок аварії 20-річний хлопець та 16-річна дівчина, які були пасажирами цього авто, загинули на місці події.

Водія та ще одну пасажирку – 18-річну дівчину у важкому стані госпіталізовано у відділення інтенсивної терапії обласної лікарні.

Також відомо, що троє постраждалих є уродженцями Тернопільської області з села Зелене Устя, а 16-річна загибла має прописку в Івано-Франківську. Загибла дівчина та травмована є двоюрідними сестрами.

За даним фактом триває розслідування, призначено ряд експертиз.