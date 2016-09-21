Івано-Франківська область на 96% готова до опалювального сезону

Вчора під головуванням Олега Гончарука відбулося засідання колегії облдержадміністрації.

Участь у її роботі взяли Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, який у рамках робочої поїздки перебуває на Прикарпатті, заступники голови ОДА Ярослав Паранюк та Ігор Пасічняк, голова обласної ради Олександр Сич, повідомляє прес-служба ОДА.

Виступаючи перед учасниками колегії, Ігор Насалик окреслив ключові напрямки роботи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, проінформував про підготовку енергетичної галузі держави до проходження сталого опалювального періоду та заходи, спрямовані на гарантування енергетичної безпеки країни.

“Цьогоріч, вперше за роки незалежності, Україна не закупила в Росії жодного кубометра газу, жодної тонни вугілля та ні однієї кіловат години електроенергії, – зауважив міністр. – Незважаючи на це, нам вдалося забезпечити стабільну роботу енергетичної галузі та відповідно до запланованих графіків – підготовку до опалювального сезону. Напрацьовано чітку стратегію збільшення видобутку власного вугілля, яка вже через чотири роки дозволить відмовитися від споживання імпортного газу, та впровадження заходів із енергоефективності та енергозбереження, які стимулюватимуть збереження 50-60 відсотків енергоресурсів”.

Директор департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля Ольга Буславець розповіла про стан та шляхи вирішення проблем об’єктів паливно-енергетичного комплексу Івано-Франківщини, зокрема, проведення реконструкцій і ремонтних робіт на підстанціях.

Під час засідання обговорювалися питання підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період, цінової і тарифної політики у сферах електро- та газопостачання для всіх категорій споживачів, стану виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери області цього року та підсумків виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету Прикарпаття за І півріччя 2016 року.

Зазначалося, що станом на середину вересня до проходження опалювального періоду в області готові 785 котелень, 48 центральних теплових мереж. Загальний рівень підготовки становить 95,9 відсотків від запланованого. На 98 відсотків є підготовленими водопровідні підприємства Прикарпаття та на 95 відсотків – об’єкти житлового господарства. Для роботи у зимовий період заготовлено 6380 тонн підсипочного матеріалу.

Готовими до осінньо-зимового періоду є 736 загальноосвітніх шкіл та 275 дошкільних навчальних закладів, 70 лікарень, 147 амбулаторій і 483 фапів.

Окрім того, з метою забезпечення проходження опалювального сезону на об’єктах соціальної сфери, житлово-комунального господарства проведено ремонтні роботи, а також протиаварійні навчання у випадку виникнення надзвичайної ситуації.