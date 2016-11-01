Івано-Франківськ у рейтингу найзручніших міст країни на 10-му місці

Українці визначилися з найзручнішими містами країни. В опитуванні взяли участь 33 тисячі громадян.

У рейтингу найзручніших міст України перші рядки дісталися несподіваним претендентам – далеко не найбільшим обласним центрам Луцьку, Миколаєву та Вінниці. Опитування найбільшого вітчизнаняного сервісу онлайн-оголошень OLX за трьома критеріями “зручності” – близькість магазинів, наявність місць для відпочинку і спорту, а також інфраструктура для дітей – вивело на перші позиції саме ці міста, пише Курс.

Івано-Франківськ зайняв місце всередині списку – на 10-ій позиції.

Рейтинг був складений за підсумками опитування користувачів OLX, у результаті якого було заповнено понад 33 тис. анкет. Дослідження під назвою “Ідеальне місто” в цілому вивчило якість життя в обласних центрах країни. У фокусі перебувало десять факторів, у тому числі ті, що роблять щоденне життя городян простішим і комфортнішим: близькість магазинів, спортмайданчиків і кафе, наявність у районі дитячих закладів. Учасники опитування оцінювали міста за шкалою від 1 до 7. Підсумковий список продемонстрував народну думку, тоді як більшість подібних рейтингів створюють на основі експертної оцінки.

Лідером за доступністю торговельних закладів виявився Миколаїв, який отримав 6,6 із 7 балів. На 0,3 бали від нього відстав Луцьк. Утім, практично всі українські міста показали вельми високі результати. Унизу рейтингу виявився Дніпро з солідними 5,6 балами. Це дає змогу стверджувати, що торговельна інфраструктура в Україні розвинена досить добре.

Водночас із наявністю місць для відпочинку в обласних центрах України ситуація виявилася песимістичнішою. Рейтинг доступності майданчиків і закладів для спорту, харчування і дозвілля з показником 5,3 бали очолив Луцьк, на другому місці з оцiнкою 5,1 – Вінниця, в інших обласних центрів показники менші за 5 балів. Найгірші оцінки в Житомира й Дніпра – по 4,2 бали. Загалом опитування вказало на дефіцит інфраструктури дозвілля в Україні, хоч і далекий від критичного.

Краща ситуація виявилася з доступними для дітей майданчиками й закладами. Найкращі результати щодо близькості дитячих садків, місць для ігор і медичних закладів показали Вінниця і Харків – по 5,6 бали. Результати більшості обласних центрів теж виявилися задовільними – переважно в діапазоні 4,8–5,2 бали. Серйозно відстав хіба що Ужгород з 4,4 балами.

Київ не показав видатних результатів в оцінці городянами рівня комфорту. За критеріями зручності столиця опинилася посередині рейтингу з балами, близькими до харківських і тернопільських. Варто врахувати, що жителі столиці, як і інших мегаполісів, критичніше ставляться до оцінки свого місця проживання. Проте й авторитетне міжнародне дослідження якості життя Quality of Living Survey, яке оцінює міста світу за 39 показниками, теж скептично поставилося до якості життя в українській столиці – Київ посідає 176-те місце з 230.

Однією з найчастіших претензій до міського середовища стала віддаленість дитячих садків та ігрових майданчиків від місця проживання. Окрім того, обурення українців викликає близькість до житлових будинків “гучної” і “брудної” інфраструктури – місць стихійної торгівлі, базарів, жвавих трас.

Плюсами міст жителі називають зелені зони, наявність спортивних і дитячих майданчиків, зручні транспортні розв’язки, які не псують атмосфери навколо. В основному міста України показали середній рівень комфорту, за оцінками жителів. Потенціал зростання залишається, адже зручність життя серед іншого підвищує ділову активність і допомагає містам розвиватися далі.

Нагадаємо, у недавньому рейтингу безпечних міст Івано-Франківськ зайняв шосте місце. За інвестиційною привабливістю Івано-Франківськ на восьмій позиції. Зате за красою місто входить до трійки лідерів.