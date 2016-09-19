Івано-Франківськ на шостому місці у рейтингу безпечності міст

Українці назвали найбезпечніше місто країни. Лідером рейтингу стали Чернівці, Івано-Франківськ на шостій сходинці.

З початком осені ринок нерухомості знову пожвавився, почалося підвищення попиту на житло. При цьому серед головних чинників вибору нової квартири чи будинку покупці називають безпечність міста й району, де розташоване житло, передає Дзеркало Коломиї.

Найбільший в Україні сервіс оголошень OLX визначив “ідеальне місто”. Аналітики опитали користувачів про якість життя у їхніх населених пунктах. Усього оцінили 26 міст країни за десятьма критеріями. Респонденти виставляли бали від одного до семи, оцінюючи свої міста щодо безпеки, чистоти, зручності й доступності.

Серед критеріїв також були рівень забрудненості навколишнього середовища, рівень розвитку транспортної і торговельної інфраструктур, наявність спортивних майданчиків і залів, місць для відпочинку й прогулянок з дітьми, якість роботи комунальних служб і умовна “доброзичливість” жителів. Складений у підсумку рейтинг демонструє “голос народу”, адже представлені подібні списки укладають фахівці — економісти, урбаністи чи соціологи.

Найбезпечнішим із 26 регіональних центрів України виявилися Чернівці. За оцінками інтернет-користувачів, адміністративний центр набрав 5,5 бала із 7 можливих. Серед іншого місцеві мешканці зазначали, що не бояться виходити з дому ввечері. У трійці переможців за критерієм “Безпечність” також Луцьк (5,3 бала) і Вінниця (5,2 бала).

Загалом у чільній десятці опинилися міста Західної і Центральної України: за лідерами йдуть Тернопіль (5,1 бала), Хмельницький (5,1), Івано-Франківськ (5,0) і Ужгород (5,0). Далі розташувалися Львів (4,9), Рівне (4,9) і єдиний представник півночі — Чернігів (4,8).

Найгірші оцінки з безпеки з об’єктивних причин отримали Донецьк і Луганськ (по 3,9 бала). Окрім них, українці поставили низькі бали промисловим гігантам Дніпру й Запоріжжю, а також південним обласним центрам — Миколаєву, Одесі й Херсону. Така ситуація характерна для різних рейтингів якості життя в українських містах. І південні, і східні регіони традиційно вважаються небезпечнішими через високі показники злочинності.

Київ, на думку опитаних, не належить до безпечних українських міст. Столиця з показником 4,4 бала посідає місце лише трішки вище за південно-східні міста. І це не лише суб’єктивна оцінка українських користувачів інтернету: автори міжнародного дослідження Quality of Living Survey, які оцінюють міста світу за 39 критеріями, розташували Київ на 189-му місці серед 230 учасників рейтингу.

Друге за кількістю жителів місто країни — Харків — отримало трішки більше, 4,7 бала. Із п’яти українських міст із населенням більше або близько мільйона, він виявився найбезпечнішим, обійшовши й Одесу, і Дніпро, які отримали по 4,2 бала. Варто зазначити, що жителі великих міст, як правило, критичніше відгукуються про інфраструктуру і якість життя, при цьому висуваючи до них і вищі вимоги.

Однією з характерних критеріїв безпеки життя у містах серед опитаних стала наявність потенційно небезпечних людей на вулицях і в закладах відпочинку. І в Одесі, і в Києві, і в Херсоні нарікають на “нетверезих у барах”, “агресивних людей із алкоголем”. Інші підстави для невдоволення — відсутність культури у водіїв, нехтування правилами дорожнього руху, брак вуличного освітлення і недостатня кількість правоохоронців на вулицях міст. Утім, жодне з українських міст не набрало критично низьких балів.