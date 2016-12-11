Івано-Франківщина увійшла у ТОП-5 екологічно чистих областей України. ІНФОГРАФІКА

Україна займає 44 місце у рейтингу 180 країн за індексом екологічної ефективності в 2016 році.



Журнал “Фокус” дізнався, в яких областях України жити шкідливо для здоров’я, а в яких екологічна ситуація більш задовільна, інформує ТСН.

Такий рейтинг забрудненості областей України був складений, враховуючи низку показників. Зокрема, список критеріїв склали: викиди в атмосферу забруднювальних речовин, скидання стічних шахтно-кар’єрних, колекторно-дренажних вод, частка питної води, яка за якістю не відповідає стандарту, створення особливо небезпечних відходів І-ІІІ, концентрацію нітратів в ґрунті, а також середньорічну дозу радонового опромінення, яке одержує людина, яка 80% часу проводить в приміщенні.

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Найбільш забрудненими виявились Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області.

Серед найчистіших – Чернівецька, Тернопільська, Закарпатська, Волинська області. Замикає п’ятірку – Прикарпаття.