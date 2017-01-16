Івано-Франківщина – у п’ятірці областей із критичним рівнем аварійності. ІНФОГРАФІКА

Погіршення погодних умов призвело до різкого зростання ДТП у десяти регіонах країни.

На автошляхах України за добу, 14 січня, загинули дев’ять людей, травмовано – 66. Критичний рівень аварійності – у п’яти областях, напружена обстановка – у ще п’яти регіонах, пише Репортер з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Критична за рівнем аварійності ситуація – у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях.

Також високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50%) зафіксували в Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Тим часом прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на ранок 15 січня всі обмеження на рух транспортних засобів на автомобільних дорогах України зняті.