Івано-Франківщина – найбільш дотаційний регіон

У 2017 році найбільшим донором стане Дніпропетровська область, а найбільшої дотації потребує Івано-Франківська.

Згідно з проектом Державного бюджету України на 2017 рік, базової дотації потребують 18 регіонів України, п’ять областей поповнять бюджет і ще дві житимуть за рахунок власних коштів, не отримуючи бюджетних грошей, але і не поповнюючи державну скарбницю, пише Курс з посиланням на Діло.

Найбільш дотаційним регіоном стала Івано-Франківська область. Її базова дотація становить 115 540,2 тис. гривень. Також до трійки лідерів “споживання бюджету” увійшли Закарпатська (базова дотація 106 183,4 тис. грн) та Чернівецька область (базова дотація 96 870,2 тис. грн).

Найменше з регіонів-споживачів візьмуть з Держбюджету Харківська (базова дотація 270,9 тис. грн), Луганська (базова дотація 14 520,8 тис. грн) і Сумська (базова дотація 16 063,3 тис. грн) області.

Регіонами-донорами стали Дніпропетровська область, яка принесла до Держбюджету 453 263,7 тис. грн, Запорізька – 81 256 тис. грн, Київська – 58 667,2 тис. грн, Полтавська і Донецька області – по 28 500 тис. грн кожна.