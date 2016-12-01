Іванна Червінська з Коломийщини відкрила концерт пам’яті Мозгового у Палаці “Україна”

Іванна Червінська з Коломийщини відкрила концерт пам’яті Мозгового у Палаці “Україна”

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Учасниця проекту “Голос країни”, уродженка Печеніжина Іванна Червінська дебютувала на сцені Палацу “Україна”.

Виконавиця, яка підкорила своїм голосом глядачів відомого проекту, удостоїлася відкрити концерт пам’яті Миколи Мозгового. Концерт проходив 27-28 листопада, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Don Yapon

Іванна Червінська виступала на одній сцені з такими відомими виконавцями як LAMA, ALYOSHA, Пікардійська Терція, Оксана Білозір, ILLARIA, АНТИТІЛА, Павло Табаков.

“Кожен співав пісні Мозгового у своїй інтерпритації, нам давали свободу для власного бачення пісні, – розповідає Іванна. – Мені надали відповідальну і почесну роль – відкрити сам концерт. Я виконувала духовний твір “Радуйся, Невісто неневістная!” (“Агні Парфене”), аранжування якої написав Дмитро Ципердюк – лідер гурту LUIKU. Він, до слова, ще й наш земляк – з Івано-Франківська”.

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