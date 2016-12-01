Іванна Червінська з Коломийщини відкрила концерт пам’яті Мозгового у Палаці “Україна”

Учасниця проекту “Голос країни”, уродженка Печеніжина Іванна Червінська дебютувала на сцені Палацу “Україна”.

Виконавиця, яка підкорила своїм голосом глядачів відомого проекту, удостоїлася відкрити концерт пам’яті Миколи Мозгового. Концерт проходив 27-28 листопада, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Іванна Червінська виступала на одній сцені з такими відомими виконавцями як LAMA, ALYOSHA, Пікардійська Терція, Оксана Білозір, ILLARIA, АНТИТІЛА, Павло Табаков.

“Кожен співав пісні Мозгового у своїй інтерпритації, нам давали свободу для власного бачення пісні, – розповідає Іванна. – Мені надали відповідальну і почесну роль – відкрити сам концерт. Я виконувала духовний твір “Радуйся, Невісто неневістная!” (“Агні Парфене”), аранжування якої написав Дмитро Ципердюк – лідер гурту LUIKU. Він, до слова, ще й наш земляк – з Івано-Франківська”.

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