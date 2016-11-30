Італійський кондитер перетворює десерти в сцени з життя. ФОТО

Талановитий кондитер Маттео Стуккі, що проживає в передмісті Мілана, італійському містечку Монца, підкорив мережу своїми оригінальними десертами.

23-річний Стуккі перетворює свої десерти в цілі світи, створюючи різні сцени з життя виключно за допомогою своїх кондитерських творінь і маленьких фігурок, пише Новое время.

Так, багата уява кондитера дозволяє йому перетворювати лава-кейки в річку, тірамісу в місце будівництва, а міні-капкейки в колесо огляду.

“Зовнішній вигляд і подача десерту є не менш важливою, ніж його смак”, – переконаний Стуккі.

Примітно, що на аккаунт кондитера в Instagram вже встигло підписатися понад 70 тисяч користувачів і кількість передплатників продовжує зростати з кожним днем, роблячи Стуккі все більш відомим в мережі.