Instagram запустив прямі трансляціі та повідомлення, що зникають

Instagram запустив прямі трансляціі та повідомлення, що зникають

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Компанія запускає прямі трансляцій Live в функції Stories і зникаючих фото і відеоповідомлень, які можна відправляти окремим друзям і групам людей.

Нові можливості будуть з’являтися у користувачів по всьому світу поступово протягом найближчих тижнів, пише Громадське з посиланням на AIN.ua.

Don Yapon

Функція Instagram Live дозволяє вести прямі трансляції тривалістю до години.

Після закінчення “ефіру” відео зникне назавжди. Такий підхід повинен змусити користувачів транслювати події частіше.

Вибравши опцію Live в Stories, користувач після натискання кнопки виходить онлайн. У цей момент деякі його друзі можуть отримати про це повідомлення. Глядачі за замовчуванням зможуть коментувати трансляцію, хоча її автор може відключити коментарі і заховати всі кнопки, залишивши місце тільки для відео.

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Якщо користувач Instagram раптом захоче подивитися живу трансляцію, а ніхто з його друзів не буде онлайн, то у вкладці Explore з’являться кращі стріми.

Додаток запропонує канал прямих трансляцій, в якому відео будуть відбиратися в залежності від кількості переглядів, географії та мови.

Ще одне велике оновлення Instagram стосується прямих повідомлень Direct, де можна посилати конкретним друзям або групам текст, фото і відео.

Запущеною торік функцією щомісяця користуються вже 300 млн осіб.

Тепер у них з’явиться можливість відправляти контент, який зникне після двох його переглядів. Це дозволить користувачам ділиться тими повідомленнями, які вони не хочуть виставляти на загальний огляд.

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