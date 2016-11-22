Instagram запустив прямі трансляціі та повідомлення, що зникають

Компанія запускає прямі трансляцій Live в функції Stories і зникаючих фото і відеоповідомлень, які можна відправляти окремим друзям і групам людей.

Нові можливості будуть з’являтися у користувачів по всьому світу поступово протягом найближчих тижнів, пише Громадське з посиланням на AIN.ua.

Функція Instagram Live дозволяє вести прямі трансляції тривалістю до години.

Після закінчення “ефіру” відео зникне назавжди. Такий підхід повинен змусити користувачів транслювати події частіше.

Вибравши опцію Live в Stories, користувач після натискання кнопки виходить онлайн. У цей момент деякі його друзі можуть отримати про це повідомлення. Глядачі за замовчуванням зможуть коментувати трансляцію, хоча її автор може відключити коментарі і заховати всі кнопки, залишивши місце тільки для відео.

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Якщо користувач Instagram раптом захоче подивитися живу трансляцію, а ніхто з його друзів не буде онлайн, то у вкладці Explore з’являться кращі стріми.

Додаток запропонує канал прямих трансляцій, в якому відео будуть відбиратися в залежності від кількості переглядів, географії та мови.

Ще одне велике оновлення Instagram стосується прямих повідомлень Direct, де можна посилати конкретним друзям або групам текст, фото і відео.

Запущеною торік функцією щомісяця користуються вже 300 млн осіб.

Тепер у них з’явиться можливість відправляти контент, який зникне після двох його переглядів. Це дозволить користувачам ділиться тими повідомленнями, які вони не хочуть виставляти на загальний огляд.