Іноземець зґвалтував і пограбував мешканку Прикарпаття

До правоохоронців за допомогою звернулась 35-річна мешканка Франківська.

Жінка розповіла поліцейським, що, перебуваючи в нічному клубі, вона зустріла з вигляду знайомого чоловіка, який у подальшому запропонував провести її додому, пишуть Паралелі.

Заявниця без вагань погодилась, а зловмисник, у свою чергу, вивіз її за межі міста та із застосуванням фізичного насильства задовільнив свою статеву пристрасть неприроднім способом. Після того, погрожуючи фізичною розправою та предметом зовні схожим на пістолет, заволодів її золотими прикрасами на загальну суму близько 60 тис. гривень, грошовими коштами в сумі 1000 гривень та мобільним телефоном марки “Айфон 6S”.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 54-річний мешканець Варшави (Польща), який злочинним способом хотів збагатитися.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій), та за ч 1. ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.