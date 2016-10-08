Інфляція повертається: у вересні ціни зросли майже на 2%

Споживчі ціни в Україні у вересні різко зросли й склали 1,8% порівняно із серпнем.

Споживчі ціни в Україні у вересні зросли порівняно з попереднім місяцем на 1,8%, збільшившись з початку року на 6,4%, повідомляє “Слово і Діло”.

Як повідомлялося раніше, в серпні була зафіксована дефляція на рівні 0,3%. Вартість плодоовочевого кошика українцівзросла на 23,6% за останні три тижні вересня 2016 року.

Відзначимо, що вартість плодоовочевого кошика українців зросла на 23,6% за останні три тижні вересня 2016 року.

Додамо, що з 1 жовтня в Україні тимчасово скасували державне регулювання цін на продукти харчування.