Ігоря Стефурака, якого поновили на посаді керівника Держекоінспекції Прикарпаття, перевіряє спеціальна комісія

На вимогу Національного агенства державної служби Ігоря Стефурака було поновлено на посаді начальника Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області.

Наступного дня прибула комісія з ДЕІ України для перевірки його роботи. Начальника Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області Ігоря Стефурака поновили на посаді, згідно наказу № 470 від 17 листопада 2016 року, який підписав голова Державної екологічної інспекції України Андрій Заїка , пише “ Дзеркало Коломиї ” з посиланням на Версії.

В понеділок, 21 листопада, Ігор Стефурак приступив до виконання своїх обов’язків. У вівторок стало відомо, що Держекоінспекція України прислала комісію для перевірки роботи начальника Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області. В складі комісії представники ДЕІ України І. Дузінкевич, О. Томченко та В. Слива.

Представники комісії зустрічалися з Русланом Гайдою, якого планували на посаду начальника ДЕІ області. На даний час Руслан Гайда, якого призначили інспектором в обласну ДЕІ з перспективою обійняти посаду начальника служби, перебуває у відпустці.

23 листопада столична комісія приступила до роботи.

Нагадаємо, що з вимогою звільнити Ігоря Стефурака виступив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.