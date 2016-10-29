Ігор Насалик задекларував понад мільйон доларів готівки, колекцію картин та 12,6 гектара землі на Прикарпатті

На сайті Національного Агентства з питань запобігання корупції з’явилася декларація міністра палива та енергетики Ігоря Насалика.
З декларації довідуємося, що дружина Ігоря Насалика — Насалик Гузял є громадянкою Росії, інформує ”Фіртка”.
На рахунку в Приватбанку в міністра енергетики є 6.687 доларів США.
Готівкою Ігор Насалик зберігає:
— 890 тисяч доларів,
— 240 тисяч євро,
— та 4 мільйони 700 тисяч гривень.
Міністр енергетики декларує наступну нерухомість:
— Квартира в Києві площею 287,7 кв. м.
— Будинок в селі Козино Обухівському районі Київської області (знаменита Конча-Заспа) площею 561,4 кв. м.
— Три земельних ділянки площею 1200, 1510 та 370 кв. м.
— Земельна ділянка в Калуші площею 126000 кв. м.
— Офіс в Києві 129,70 площею кв. м.
Також міністр енергетики декларує десять «антикварних виробів», ціни і опису яких в декларації немає.
Задекларовані годинники:
— Franc vila Cobra (Швейцарія, рожеве золото, хронограф-механіка, каучуковий ремінець),
— Devon (США), Сvstos challanger (Швейцарія, рожеве золото, сапфіровий циферблат, ремінець, хронограф-механіка),
— Corum admiral’s cup (Швейцарія, рожеве золото, хронограф-механіка, ремінець золото-шкіра),
— Сvstos challanger 50 (Швейцарія, рожеве золото, хронограф-механіка, ремінець каучуковий ремінець),
— Audemars Piguet Royal oak offshore (Швейцарія, рожеве золото, механіка, шкіряний ремінець),
— Graff (рожеве золото, механіка, шкіряний ремінець (крокодил),
— Tiffany atlas (Швейцарія, рожеве золото, кварц),
— Franck muller (Швейцарія, біле золото, сапфіровий циферблат, хронограф-механіка),
— Chanel (Швейцарія, кераміка, керамічний браслет, механіка) та інші.
Також дружина Ігоря Насалика декларує ювелірні вироби (до прикладу, «сережки: біле золото, діаманти», «Підвіска Carrera y carrera Babbo: жовте, біле золото, діаманти» та інші…)
В колекції міністра енергетики є картина Айвазовського та інші:
— Кейленборх, Аграхаам Ван (Cuglenborch Abraham Van), Голландія, р-р 60х84,4, дерево, масло, масло Німфи в гроті, 1610-1656 рр.
— Sinding Christensen Jens, Голландія, Картина, р-р 64х78,8, полотно, масло, 1888 р., Рибальський човен на причалі.
— Giovanni Battista Tiepolo, Італія,Картина, полотно, масло, р-р 31х47, XVIII ст. Суд Соломона.
— Айвазовський, Картина, р-р 69х88,5. Морський пейзаж.
Задекларовані автомобілі:
— Mercedes-Benz Модель: S500L Рік випуску:2007
— Mazda Модель: Tupe 6 Рік випуску:2014
— ВАЗ Модель: 21065 Рік випуску:2001
— Toyota Модель: Avensis Рік випуску:2012
— TOYOTA Модель: LAND CRUISER PRADO Рік випуску:2007
— VOLKSWAGEN Модель: CC 1968 Рік випуску:2013
Цікаво, що раніше в Ігоря Насалика був і автомобіль «Бентлі», проте зараз він в декларації відсутній.
Заробітна плата Ігоря Насалика за звітний період — 81 тисяча 122 гривні
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю дружини міністра енергетики – 745 тисяч 256 гривень.
В Ігоря Насалика немає жодних цінних паперів, корпоративних прав, нематеріальних активів та юридичних осіб, кінцевим бенефеціаром є декларант та члени його сім’ї.
Всю декларацію міністра палива та енергетики можна переглянути тут.