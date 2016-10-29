Ігор Насалик задекларував понад мільйон доларів готівки, колекцію картин та 12,6 гектара землі на Прикарпатті

На сайті Національного Агентства з питань запобігання корупції з’явилася декларація міністра палива та енергетики Ігоря Насалика.

З декларації довідуємося, що дружина Ігоря Насалика — Насалик Гузял є громадянкою Росії, інформує ”Фіртка”.

На рахунку в Приватбанку в міністра енергетики є 6.687 доларів США.

Готівкою Ігор Насалик зберігає:

— 890 тисяч доларів,

— 240 тисяч євро,

— та 4 мільйони 700 тисяч гривень.

Міністр енергетики декларує наступну нерухомість:

— Квартира в Києві площею 287,7 кв. м.

— Будинок в селі Козино Обухівському районі Київської області (знаменита Конча-Заспа) площею 561,4 кв. м.

— Три земельних ділянки площею 1200, 1510 та 370 кв. м.

— Земельна ділянка в Калуші площею 126000 кв. м.

— Офіс в Києві 129,70 площею кв. м.

Також міністр енергетики декларує десять «антикварних виробів», ціни і опису яких в декларації немає.

Задекларовані годинники:

— Franc vila Cobra (Швейцарія, рожеве золото, хронограф-механіка, каучуковий ремінець),

— Devon (США), Сvstos challanger (Швейцарія, рожеве золото, сапфіровий циферблат, ремінець, хронограф-механіка),

— Corum admiral’s cup (Швейцарія, рожеве золото, хронограф-механіка, ремінець золото-шкіра),

— Сvstos challanger 50 (Швейцарія, рожеве золото, хронограф-механіка, ремінець каучуковий ремінець),

— Audemars Piguet Royal oak offshore (Швейцарія, рожеве золото, механіка, шкіряний ремінець),

— Graff (рожеве золото, механіка, шкіряний ремінець (крокодил),

— Tiffany atlas (Швейцарія, рожеве золото, кварц),

— Franck muller (Швейцарія, біле золото, сапфіровий циферблат, хронограф-механіка),

— Chanel (Швейцарія, кераміка, керамічний браслет, механіка) та інші.

Також дружина Ігоря Насалика декларує ювелірні вироби (до прикладу, «сережки: біле золото, діаманти», «Підвіска Carrera y carrera Babbo: жовте, біле золото, діаманти» та інші…)

В колекції міністра енергетики є картина Айвазовського та інші:

— Кейленборх, Аграхаам Ван (Cuglenborch Abraham Van), Голландія, р-р 60х84,4, дерево, масло, масло Німфи в гроті, 1610-1656 рр.

— Sinding Christensen Jens, Голландія, Картина, р-р 64х78,8, полотно, масло, 1888 р., Рибальський човен на причалі.

— Giovanni Battista Tiepolo, Італія,Картина, полотно, масло, р-р 31х47, XVIII ст. Суд Соломона.

— Айвазовський, Картина, р-р 69х88,5. Морський пейзаж.

Задекларовані автомобілі:

— Mercedes-Benz Модель: S500L Рік випуску:2007

— Mazda Модель: Tupe 6 Рік випуску:2014

— ВАЗ Модель: 21065 Рік випуску:2001

— Toyota Модель: Avensis Рік випуску:2012

— TOYOTA Модель: LAND CRUISER PRADO Рік випуску:2007

— VOLKSWAGEN Модель: CC 1968 Рік випуску:2013

Цікаво, що раніше в Ігоря Насалика був і автомобіль «Бентлі», проте зараз він в декларації відсутній.

Заробітна плата Ігоря Насалика за звітний період — 81 тисяча 122 гривні

Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю дружини міністра енергетики – 745 тисяч 256 гривень.

В Ігоря Насалика немає жодних цінних паперів, корпоративних прав, нематеріальних активів та юридичних осіб, кінцевим бенефеціаром є декларант та члени його сім’ї.

Всю декларацію міністра палива та енергетики можна переглянути тут.