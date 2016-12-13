Хворий 5-річний хлопчик помер на руках Санта-Клауса, який прийшов виконати його останнє...

Хворий 5-річний хлопчик помер на руках Санта-Клауса, який прийшов виконати його останнє бажання

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Невиліковно хворий хлопчик помер на руках Санта-Клауса, який задовольнив його останнє бажання побачити різдвяну казку.

Ерік Джи Шмітт Майзен розповів несамовиту історію, як 5-річний хлопчик помер прямо на його руках, пише ТСН.

Don Yapon

60-річний двійник Санта -Клауса, розповів, як він кинувся до лікарні в Ноксвілл, штату Теннессі, після відчайдушного телефонного дзвінка від медсестри про тяжко хворого хлопчика.

Він увійшов до Відділення інтенсивної терапії лікарні, щоб побачити хлопчика, який понад усе хотів зустрітися з Сантою, тоді як його родина спостерігала за зустріччю з-за вікна.

Вони поговорили і Санта сказав хлопчикові, що він був його “єльфом номер один!”. Трагічно, що це була остання розмова хлопчика.

“Він привстав, міцно обійняв мене та задав одне запитання: “Санта, ви можете мені допомогти?”, – розповів Ерік.

“Я пригорнув його. Перш ніж я встиг що-небудь сказати, він помер. Я просто продовжував його обіймати і триматися за нього”.

Після цього, він вийшов з лікарні, так швидко, як тільки міг, додавши, що він замислився, що він більше “ніколи не зможе зіграти цю роль знову”. Він додав, що це неймовірно життєвий та болісний досвід для нього.

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