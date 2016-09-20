Християнський фестиваль, який відбувся в Надвірній, у 2017 році пройде в Коломиї. ФОТО

“Послухайте – співають… Замовчіть!!!

А цю мелодію і разом з нею слово,

На вівтар Всевишнього ви покладіть,

Вони підносять нас і це чудово.”

Такими словами з благословення правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії Василя (Івасюка), яке для всіх присутніх передав о. Валерій Сиротюк, розпочався перший молодіжний християнський фестиваль “Вдячні Господу за пісню”, де зібралися люди, які люблять, шанують і бережуть християнську пісню. Це люди, у чиїх серцях живе пісня, живе в душах, сім’ях, у їхніх родинах. Адже ми всі одна велика християнська родина, яка завжди готова прославляти Господа у пісні.

Організували даний фестиваль комісія у справах молоді Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ за сприяння міської та районної ради м. Надвірна. На лавах суддів були: поет, композитор, синкел Буковинський о. Валерій Сиротюк, народний артист України Остап Гавриш та автор багатьох релігійних пісень, людина яка не уявляє своє життя без пісні та живе нею – Марія Притулюк, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ.

З 15 по 17 вересня саме ці люди присвятили свій дорогоцінний час для нашої молоді, щоб вибрати кращих з кращих, які виступили та віддали хвалу Господу. 18 вересня у м. Надвірна обрали переможця фестивалю й нагородили учасників дипломами та цінними подарунками.

Перемогу здобула тендітна красуня з м. Коломиї – Наталя Дем’янчук, голос якої підкорив не тільки суддів, а й всіх присутніх.

Надали яскравішого кольору молодіжному фестивалю запрошені гості карпатського краю, а саме Лауреат фестивалю “Пісня серця”- Роксолана Зінчук та солістка ансамблю Національної Гвардії України – Мар’яна Гавриш. Впродовж фестивалю також дарували пісню о. Валерій Сиротюк та Остап Гавриш.

На завершення о. Андрій Бакота висловив подяку всім учасникам та організаторам фестивалю. Завершилось дійство гімном фестивалю у виконанні Марії Притулюк.

Наступний фестиваль пройде в Коломиї.