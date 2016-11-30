Грушевський, Мазепа та Петро I: хто з історичних постатей найбільш шанований серед українців

Грушевський, Мазепа та Петро I: хто з історичних постатей найбільш шанований серед...

Хоча історія, як відомо, не знає умовного способу, соціологи спробували змоделювати, яка була б реакція українців на відомих історичних особистостей, якби вони жили в наш час. Для порівняння були взяті діячі, що найбільше вплинули на долю України в останні кілька століть.

За даними соціологічної групи “Рейтинг”, абсолютним лідером симпатій сучасних українців виявився перший голова Центральної Ради Української Народної Республіки, історик і громадський діяч Михайло Грушевський. Найбільше його шанують у західних і північних регіонах країни, а в цілому по Україні людиною з найбільш позитивним іміджем його назвали 72% населення, пише Слово і діло.

Другим з 52% голосів опитаних виявився гетьман Війська Запорізького, політик і дипломат Іван Мазепа. Незважаючи на неоднозначність його постаті (нав’язану переважно проросійською ідеологією), на заході України його визнали позитивним персонажем 67% респондентів, на півночі – 59%.

Третім у рейтингу симпатій сучасних жителів України, як не дивно, виявився особистий ворог Мазепи – цар Петро I. Російського імператора-реформатора, хоч він і наклав анафему на українського гетьмана за союзництво зі шведами в 1709 році, все ще вважають позитивним персонажем половина українців, більше всього – на сході (73%) і півдні (59%).