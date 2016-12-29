Гроші, за які житиме Коломия: аналіз бюджету міста на 2017 рік. ІНФОГРАФІКА

27 грудня відбулася завершальна цього року сесія Коломийської міської ради, на якій прийняли бюджет міста на 2017 рік.

Можна стверджувати, що завдяки частковій децентралізації у питанні фінансування, а також завдяки податкам на функціонування потужної військової структури в місті – 10 гірсько-штурмової бригади, місто одержало найкращі за роки незалежності результати щодо виконання бюджету в 2016 році. Факт передачі 30,5 млн. грн. із загального фонду до фонду розвитку свідчить, що в казні насправді було достатньо коштів.

На такій же мажорній ноті прийнято і новий бюджет 2017 року, де загальний фонд (податки і збори, які збирає місцева ОДПІ до міста) становитиме 177,2 млн. грн., що на 23,8 % більше, ніж 2016-ого. За рахунок чого очікується збільшення? За рахунок серйозного тиску на середній і малий бізнес.

Зростання мінімальної зарплати повинно дати приріст приблизно 28 млн. (ріст 36,8%), податок на землю – 2,317 млн. (ріст 13.4%), на нерухомість – 1,7 млн. (ріст – 70,8 %), збір єдиного податку зросте на 4,62 млн. (ріст 26,6%).

А ще прем’єр-міністр В. Гройсман “презентував” нові перевірки підприємців на порядок зайнятості працівників.

Однією з проблемних цифр дохідної частини нашого бюджету, що підтвердив на сесії міської ради І. Слюзар, є надходження акцизного податку.

Верховна Рада України прийняла закон, який цей податок вилучає до держбюджету, а механізму на початковому поверненні цих коштів Кабмін ще не прийняв. Тому 21,6 млн. грн. є цифрою з багатьма запитаннями, як і направлення 12,5 млн. грн. до загального фонду і до фонду розвитку.

Досить незрозумілою є ситуація зі спеціальним фондом: цифри І варіанту доходів, опубліковані на сайті міської ради, суттєво різняться з фактично прийнятими. Так надходження бюджетних установ спочатку планувалися у сумі 5,6 млн. грн., а склали 9,8 млн. грн., а це зростання на 74,6%. Отже за утримання дітей в садочках, в гуртках позашкільних установ, за харчування в їдальнях батьки змушені суттєво більше платити.

Також у І варіанті доходи від продажу нерухомості і землі становили 12,35 млн. грн., а після сесії – 41,17 млн. грн. І це при тому, що в 2016 році неодноразово намагалися продати комунальне майно, але казна отримала лише 995 тис. грн. Можна стверджувати, що по фонду розвитку місто одержало в проекті бюджету на 2017 р. “віртуальні новорічні подарунки”. На мою думку, І варіант, хоч і проблемний, але був значно вірогіднішим.

Розподіл видатків міського бюджету за головними розпорядниками коштів такий:

органи місцевого самоврядування – 92,7 млн.

Управління освіти – 162,2 млн., в тому числі дошкільні заклади – 48,6 млн., ЗОШ – 104 млн.

Відділ молоді і спорту – 15,9 млн.

Відділ культури – 20,4 млн.

ВУКМ – 49,7 млн.

фінансове управління – 1,7 млн.

Управління праці та соціального захисту – 205,5 млн.

резерв. кошти – 0,5 млн.

Всього – 548, 6 млн.

Як запевнили міську громаду очільники міста, всі бюджетні установи (замовником яких є міська рада) на 100% забезпечені заробітною платою, енергоносіями та харчуванням для пільгових категорій.

Надіємося, що зможемо одержати додаток чи таблицю, де в розділі всіх бюджетних установ міста будуть відображені такі дані:

1. заробітна плата 2016 року

2. потреба у заробітній платі на 2017 рік

3. виділення заробітної плати на 2017 рік у тому числі:

а) заробітна плата (посадовий оклад)

б) надбавки (категорія, ранг, стаж, надбавки, вислуга років)

в) Пенсійний фонд

г) матеріальні допомоги, в тому числі оздоровлення, покращення матеріальних побутових умов.

Активна частина нашої громади хоче прозоро бачити, куди і кому йдуть зібрані з міських податків кошти.

23 грудня на нараді керівників шкільних установ міста за участю міського голови І. Слюзара було оголошено про припинення реформи з фінансовою самостійністю всіх закладів (про ліквідацію окремих посад, а це звільнення бухгалтерів, окремих кухарів; про відміну доплати в сумі 1700 грн.). Освіта “затягує паски”, а як же інші бюджетні установи, зокрема міська рада? Адже лише у 2016 р. було прийнято на роботу до ратуші понад 30 осіб! А ще збільшили адміністрацію і штат спортивних шкіл за рахунок створення третьої ДЮСШ.

На благоустрій міста в 2016 році використали рекордну суму – 13,5 млн. грн. і треба відзначити, що зміни ми побачили, адже місто стало чистішим та краще освітленим.

Але громада бажає, щоб використання коштів більш прозоро висвітлювались у пресі.

Рекордним є виділення міських коштів на виконання державних та регіональних програм у сумі 33,2 млн. грн. у порівнянні з 10,6 млн. грн. у 2016 році. Хотілося б конкретно побачити розшифровку призначень (на що конкретно спрямують кошти): по земельній реформі – 1,73 млн. грн., сприяння розвитку підприємництва – 0,495 млн. грн., розвиток міського самоврядування – 0,837 млн. грн., програма містобудівного кадастру – 0,5 млн., розвиток туризму – 0,255 млн., удосконалення роботи служби превентивної поліції – 0,390 млн. грн., приватизація комунального майна – 0,2 млн.

Є запитання, чому змінили І варіант бюджету щодо програми “Безбар’єрна Коломия” з 0,5 млн. на 0,2 млн.

Проаналізуємо прийняті призначення по фонду розвитку, хоч, як зазначалося, це питання є дуже проблемним.

Прийнято фонд розвитку в сумі 54,33 млн. грн., освоювати кошти мали б ВУКМ – 13,15 млн., підтримка комунальних підприємств через статутні фонди – 11,9 млн., міська рада – 18,4 млн., відділ молоді і спорту – 6,9 млн., освіта – 0,8 млн., культура – 0,86 млн.

Найбільш цікавими об’єктами будуть:

1. Дольова участь міста у будівництві державного басейну «Hzo-classic» – 5 млн.

2. Будівництво спортзалу і майстерень НВК №9 (природничий ліцей) – 2 млн.

3. Реконструкція площі Скорботи – 2 млн.

4. Капітальний ремонт дахів ДНЗ №2 і ДНЗ №5 – 2 млн.

5. Капітальний ремонт даху гімназії – 900 тис.

6. Капітальний ремонт вулиць, проїздів, тротуарів – 13 млн. грн.

Основний документ міста на 2017-ий прийнято, тож побажаємо суб’єктам господарювання і фіскальним органам з легкістю його наповнювати, а всім бюджетникам і найбільше господарникам чесно й прозоро виконувати свої функціональні обов’язки задля подальшого розвитку міста, в якому всій громаді жилося б комфортно, щасливо і безпечно.

Володимир ТАРНОВЕЦЬКИЙ