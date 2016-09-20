Гроші з Європи: як Коломия переконала німців побудувати завод

Щоб переконати німецький холдинг Leoni AG будувати завод саме в Коломиї, мерії районного центру довелося витримати непросту конкуренцію з іншими містами Львівщини і Прикарпаття. Наразі це найбільша інвестиційна угода в області за час незалежності.

Угода про Асоціацію з ЄС і, зокрема, Глибока і всеосяжна зона вільної торгівлі (ГВЗВТ), яка почала діяти з 1 січня цього року, підвищили інтерес іноземних компаній до України. Для місцевих громад розширилося вікно можливостей із залучення іноземних інвестицій. Але для успішного результату доводиться витримати непросту конкуренцію.

Добрим прикладом такого успіху стало прикарпатське місто Коломия. Тут вже незабаром почнеться будівництво великого заводу з виробництва автомобільних кабелів відомого німецького холдингу Leoni AG. До угоди з інвестором муніципалітет Коломиї пройшов через тривалі переговори і важку боротьбу з містами-претендентами двох областей – Львівської та Івано-Франківської, пише Курс.

Для Коломиї інвестиції відомого німецького холдингу – значна подія. У місті з 61 тисячею населення 6 тисяч підприємців, себто кожен десятий. Чимало підприємців має ще й найманих робітників. Місто виживає в буквальному розумінні за рахунок цих ініціативних людей, які підтримують на плаву власну справу і на 60% наповнюють міську скарбницю. Щоправда, заробітки, особливо найманих робітників, у приватному секторі низькі. Це 2-3 тис. грн, які до того ж переважно платять “у конверті”. Здебільшого приватні підприємці – це люди, які працюють на ринку. Отож місту, як повітря, необхідні виробництва, що не лише гарантуватимуть вищу зарплату, соціальне забезпечення, офіційне працевлаштування, але й демонструватимуть стандарти роботи.

Як наголошує міський голова Ігор Слюзар, Коломиї довелося витримати жорстку конкуренцію, запропонувавши фірмі Leoni найбільш привабливі умови.

“По-перше, у цьому велика заслуга обласної держадміністрації. Обласна держадміністрація витримала конкуренцію із Львівською ОДА, змагаючись за кращий проект, кращу пропозицію. Вони свою роботу зробили, переконавши холдинг Leoni, що на Івано-Франківщині трудовий ресурс більший, оскільки в нас наразі менше виробництв. Питання для нас було в іншому. Ми отримали жорстку конкуренцію в межах рідної області: Коломия, Івано-Франківськ, Долина, Бурштин. Чотири міста, і кожне з них давало свої непогані пропозиції. У чому вони полягали? Хто забезпечить, наприклад, наявність усіх комунікацій, підведених до обраної ділянки. Жодне з названих міст, окрім Коломиї, не змогло виконати цієї умови. Ми єдині це зробили. І нам, у принципі, це небагато коштувало. Ми перенесли лінію електропередачі, яка йшла через ділянку, а також лінію міжнародного оптоволоконного кабелю, газопровід середнього тиску. Область допомогла з проведенням каналізації, яку ми споруджуємо за рахунок екологічного фонду обласної ради. Решту робіт фінансуємо із власного бюджету. Усі роботи ми практично виконали. І вересень – місяць, коли фірма Leoni закладе перший камінь під будівництво заводу”.

Генеральний директор української “дочки” “Leoni” Штефан Шмідт зауважує, що перед будівництвом другого заводу в Україні (перший компанія відкрила в 2003 році в селі Нежухів Стрийського райну Львівської області) було проведено аналіз багатьох регіонів, одним із основних факторів у якому була не лише наявність відповідної інфраструктури, але й необхідна кількість робочих рук. Вибір зупинився на Коломиї. Тож вже наступного року тут буде створено завод на 800 робочих місць. А до 2021 року компанія планує вийти на рівень 5 тис. працівників. Що особливо важливо для коломиян, зарплата для робітників у середньому становитиме від 6 до 8 тис. грн. Офісні працівники отримуватимуть 7-8 тис. грн. Окрім цього, для працівників будуть безкоштовні обіди, медичне страхування і, звичайно ж, офіційне працевлаштування. Загальна сума інвестицій на першому етапі (в 2017 році) – 15 мільйонів євро.

“Мушу відзначити, що це була найкраща співпраця, повний супровід нашої роботи. Процеси в Україні зараз складні. І нам дійсно потрібна була підтримка. І ми її повністю отримали з боку коломийської міської влади, а також з боку обласної держадміністрації. Завдяки цій підтримці ми повністю йдемо згідно з нашим графіком спорудження та розгортання виробництв”, – наголошує Штефан Шмідт.

Компанія Leoni AG заснована 1917 р. і є одним із найстаріших підприємств Німеччини. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нюрнберзі. Компанія Leoni займається випуском різного типу кабелів, передовсім для автомобільної промисловості. Ключові клієнти – General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Cummins, Caterpillar, DAF. Її підприємства розташовані по всьому світу.

У Коломиї Leoni отримала в занедбаній промисловій зоні обабіч траси Івано-Франківськ – Чернівці 17 га землі, на якій і буде споруджено майбутнє підприємство.

Робітників, які вироблятимуть кабельну продукцію, навчатимуть у Стрию. Якщо цього вимагатиме ситуація, для отримання спеціальних знань їх відправлятимуть на навчання до Німеччини або навіть на підприємства фірм-замовників. Виробництво кабелю на підприємствах Leoni екологічно чисте. Праця не важка, але дуже монотонна, вимагає особливої терплячості і ретельності. Можливо, з цієї причини 80% працівників на заводах компанії – жінки.

Міський голова Коломиї Ігор Слюзар розповідає, що зробив усе, аби у стосунках з німецьким інвестором виключити навіть натяк на звичну, на жаль, для України “корупційну складову”. “Я заборонив будь-кому спілкуватися з Leoni. Я робив цей проект сам лише для того, щоб хтось, боронь Боже, щось у них не попросив. Так само я обмежую доступ зараз до генерального підрядника… Вони можуть на будь-якому етапі згорнути все й піти, скільки б не було вкладено коштів. Вони можуть закрити проект. Вони переконані, що заплатять податки і цього буде достатньо, бо це зроблено згідно із законом. До речі, ідею будівництва дитячого майданчика вони нам самі запропонували. Я б не посмів цього зробити. Але мені сказали, що так ми заходили в Стрий, побудували дитячий майданчик. То можемо й у вас це зробити. І я, звісно, за це вхопився”, – каже міський голова.

19 серпня, на Спаса, Коломия святкувала своє 775-ліття. І водночас на міському озері фірма Leoni презентувала згаданий дитячий майданчик, будівництво якого обійшлося в 500 тис. грн. Генеральний директор компанії Штефан Шмідт, відкриваючи його, наголосив, що Leoni не лише створює нові робочі місця, але є також соціально відповідальною компанією.

Уже з наступного року фірма Leoni створює на Коломийщині власну рекрутингову компанію і набиратиме працівників на підприємство. Коломияни та мешканці довколишніх сіл уже зараз постійно звертаються до міського голови із питанням, яким чином можна потрапити на роботу в Leoni. Ігор Слюзар заспокоює, що всім, хто дійсно готовий працювати, роботи вистачить, принагідно зауважуючи, що це місце праці може стати стартом професійного шляху для випускника школи або училища, а не лише для нинішніх безробітних.

Ігор Слюзар вважає, що співробітництво коломийської громади з Leoni – це лише початок залучення іноземних інвесторів: “У нас уже є заявка на інші 300 га землі, але ми лише наступного року зможемо впроваджувати цей проект, бо ці землі сьогодні рахуються особливо цінними. Там є меліорація. Але після Leoni в нас іншого шляху немає. Нам потрібно залучати високотехнологічні виробництва, тобто мало людей – великий об’єм роботи. І ми працюватимемо в цьому напрямку”.

Завод Leoni може також стати осердям створення коломийського індустріального парку. На фірмі вже розглядають цей варіант. Зупинка лише за ухваленням нового закону щодо індустріальних парків. Проект закону передбачає 5 років звільнення від податку на прибуток, 3 роки відтермінування ПДВ, збереження надходження всіх місцевих податків до місцевої скарбниці. Усе це, без сумніву, влаштовує як інвесторів, так і місцеву владу.

Міський голова Коломиї Ігор Слюзар переконаний, що якраз залученням іноземних інвесторів його місто наповнює реальним змістом угоду Україна – ЄС. Він підкреслює, що коломияни йдуть у Європу шляхом, яким перед ними пройшли сусіди поляки, що боролись буквально за кожного інвестора. До речі, на святкуванні Дня міста найбільша делегація була саме з Польщі. І приїхали поляки не лише веселитися, але й укотре поділитися досвідом, як працювати з інвесторами та залучати грантові кошти від Євросоюзу. Ігор Слюзар говорить, що дуже добре було б, якби український уряд, так, як польський, дозволив місцевим радам давати власні пільги інвесторам. Для прикладу, можна було надавати в оренду землю і не брати за це плати. Для Коломиї це дуже вигідно, адже великі земельні ділянки зараз стоять занедбані, їх нікому доглядати, вони ніби очікують тих, хто зможе їх ефективно використати.

Коломияни, як бачимо, налаштовані на пошук нових інвестиційних проектів і мають на це не лише здорові амбіції, але й підстави. Це підтверджує керівник фірми Leoni Штефан Шмідт: “Вважаю, що інші великі компанії, які зараз не заходять в Україну, втрачають свій шанс. Адже українці зараз роблять надзвичайно багато зусиль, щоб держава розвивалася. Я особисто доклав і докладатиму багато зусиль, щоб переконувати наших партнерів-інвесторів: “Вкладайте кошти в Україну!””