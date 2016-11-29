Громадські слухання схвалили встановлення в Коломиї установки для термічного знищення біовідходів

Коломия – друге місто на Західній Україні після Львова, яке використовуватиме інсинератор – установку для термічного знищення біологічних відходів.

Результат громадських слухань у Коломиї стосовно розміщення інсинератора на території ТзОВ “БМГ” на вулиці Аеропортній – із 76 присутніх двоє коломиян утрималось, троє проголосувало проти, а решта підтримали встановлення цього приладу для спалювання біовідходів, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу міської ради.

Інсинератор “Muller” придбали 2013 року, однак досі його не встановили. Медики наголошують на необхідності такої установки для Коломиї, адже щодня в усіх лікувальних установах міста накопичується багато медичних відходів, які за правилами обов’язково необхідно утилізувати. Це й відходи, що виникають у результаті медичного огляду хворих на туберкульоз, ВІЛ-СНІД та інші небезпечні залишки.

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Головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Мельничук, головний лікар Коломийської ЦРЛ Ірина Садов’як, головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук на громадських слуханнях висловлювися за встановлення в Коломиї такого ліцензованого устаткування, тим паче що його вже закуплено, і було б безгосподарно не користуватися.

Найбільше коломиян непокоїло, чи не вплине розміщення інсинератора на екологічну ситуацію в тому мікрорайоні, де й так уже близько розташоване сміттєзвалище.

Перший заступник голови РДА Нестор Печенюк запевнив, що такі давно функціонують у Львові, Хмельницькому, до того ж там вони розміщені практично в середмісті. Крім того, інсинератор доволі мобільний, площею приблизно 18 квадратних метрів, це фактично контейнер, і його легко можна перемістити в інше місце. Також обов’язково безпечність устаткування встановлює державна екологічна експертиза.

Громада може контролювати і процес встановлення такої установки, і надалі слідкувати за тим, як усе працює. А також – ознайомитися з тим, чи насправді безпечні інсинератори у Львові й Хмельницькому. До того ж термічну утилізацію біовідходів буде здійснювати не приватна фірма, а державне підприємство.