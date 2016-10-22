Громади чотирьох сіл Надвірнянщини вимагають в облради припинити незаконну вирубку лісу в Карпатах

Відповідне звернення громад передали голові обласної ради перед сесійним засіданням, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ”Вікна”.

Дане звернення ініційоване і підготоване командою партїі “ВОЛЯ”.

Депутат обласної ради від партїі “ВОЛЯ” Ольга Федишина підняла проблему цих сіл перед депутатським корпусом.

“Ситуація є кричущою. Лише по Надвірнянському району за 2015-2016 рр, було порушено 5 кримінальних проваджень відносно службових осіб Надвірнянського агролісгоспу. Зокрема, останні три були порушені за останні 3 місяці – в серпні 2016 року по фактах незаконної вирубки в селі Парище, у вересні 2016 року по таких же фактах на території с. Лісна Тарновиця і у жовтні 2016 року, уже на території села Гаврилівка”, – повідомила Федишина.

Депутат акцентувала, що на сесії доповідачем зазначалось, що по Лісній Тарновиці були перераховані 5 тисяч грн до місцевого бюджету.

“Дізналася інформацію від казначейства, станом на 1 жовтня, такі кошти до місцевого бюджету взагалі не надходили. Ця інформація не відповідає дійсності”, – зазначила Федишина.

Розповісти депутатам про проблему мали змогу і представники цих громад, хоча Сич надав слово лише представниці Лісної Тарновиці.

“У нас у Лісній Тарновиці ліс рубають так, що тріски летять. Без відома, у нас, в межах двох гектарів вирубано дуби. Ми звертаємося до вас, і вимагаємо здійснити контроль над рубками, які відбуваються. Нам говорили про те, що на рахунок сільради перераховували гроші, але нам не поступило ні копійки. Це неправдива інформація. Ліс – наші легені, тому громада дуже стурбована. Сухостій стоїть, а здоровий ліс рубають! Окрім того, головний лісничий підприємства повідомив журналістам національних ЗМІ, що рубки погодила сільська голова. Це абсолютно не відповідає дійсності! Жодних погоджень я, як голова не давала. А брехня лісгоспу прозвучала на всю країну!”, – обурилася сільська голова Лісної Тарновиці Марія Марковецька.

У зверненні громади вимагають у обласного керівництва запровадити мораторій на здійснення суцільних санітарних рубок на території області, тимчасову заборону санітарних рубок Надвірнянським агролісгоспом на території сіл Гаврилівка, Парище, Лісна Тарновиця, Тисменичани та запровадити механізм громадського контролю за вирубками лісу.