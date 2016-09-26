Гравці ФК “Карпати” привітали 10 бригаду з річницею створення. ФОТО

Гравці коломийського футбольного клубу “Карпати” привітали із річницею створення 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, пише “Дзеркало Коломиї”.

“Перемога одна для всіх! Пишаємось вами!”, – написав на своїй сторінці у Facebook президент клубу Олександр Тарасюк.

Довідково. На початковому етапі було створено 10-й гірсько-піхотний полк що базувався в Чернівцях, проте 21 вересня 2015 року на прес-конференції в Івано-Франківську військові оголосили що Міністром оборони України прийнято рішення: сформувати нову гірську штурмову бригаду під номером 10. Місцем для дислокації обрано стару військову базу в Коломиї.

Командиром бригади став Герой України підполковник Василь Зубанич, який вже командував 15-м батальйоном 128-ї гірсько-піхотної бригади та власне 10-м гірсько-піхотним полком.

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