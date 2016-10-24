Граната на обійсті прикарпатського підприємця була попередженням

Слідство з’ясовує обставини, за яких на подвір’ї у калушанина з’явилася “розтяжка”. Одна з головних версій – граната як попередження.

Нагадаємо, вчора увечері у Калуші на вул. С. Бандери 47-річний власник приватного будинку виявив на своєму подвір’ї цеглу з прив’язаною до неї гранатою РГД-5 (розтяжка).

“Розтяжка” була прикріплена до огорожі – чоловік побачив її, щойно відчинив фіртку, пише КУРС.

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Вибуховий пристрій відправили на експертизу. Спеціалісти схиляються до того, що він не був складений на детонування, швидше за все в такий спосіб господаря спробували налякати чи попередити.

Господар – 47-річний підприємець Петро Яцук, голова ТзОВ “Калуський комбінат хлібопродуктів”.

Слідчі наразі кваліфікували випадок як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. За фактом порушили кримінальне провадження.