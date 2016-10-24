Граната на обійсті прикарпатського підприємця була попередженням

Граната на обійсті прикарпатського підприємця була попередженням

0
Поділитися

Слідство з’ясовує обставини, за яких на подвір’ї у калушанина з’явилася “розтяжка”. Одна з головних версій – граната як попередження.

Нагадаємо, вчора увечері у Калуші на вул. С. Бандери 47-річний власник приватного будинку виявив на своєму подвір’ї цеглу з прив’язаною до неї гранатою РГД-5 (розтяжка).

“Розтяжка” була прикріплена до огорожі – чоловік побачив її, щойно відчинив фіртку, пише КУРС.

Читайте також: На Франківщині шукали вибухівку в приміщенні патрульної поліції

Вибуховий пристрій відправили на експертизу. Спеціалісти схиляються до того, що він не був складений на детонування, швидше за все в такий спосіб господаря спробували налякати чи попередити.

Господар – 47-річний підприємець Петро Яцук, голова ТзОВ “Калуський комбінат хлібопродуктів”.

Слідчі наразі кваліфікували випадок як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. За фактом порушили кримінальне провадження.

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів