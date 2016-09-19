“Гра престолів” стала головним тріумфатором “Еммі”

Телевізійна фентезі-сага “Гра престолів” отримала премію “Еммі” в номінації “найкращий драматичний серіал”. Нагороду отримав і режисер серіалу Мігель Сапочнік.

Наразі “Гра престолів” отримала загалом 38 премій “Еммі” – рекордну кількість нагород серед телесеріалів, повідомляє BBC.

Цього року в головній номінації також було представлено серіали “Абатство Даунтон”, “Батьківщина” та “Картковий будинок”.

Найкращим комедійним серіалом визнали “Віце-президент”. Це політична сатира про жінку-сенатора, яка стає віце-президентом.

Черговий епізод популярного телесеріалу “Шерлок” – “Бридка наречена” – отримав приз за найкращий телевізійний фільм.