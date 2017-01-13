Готуймося до підвищення вартості проїзду в маршрутках Коломиї

З початком нового року слід готуватися до нового стрибка цін. Усі про це говорять. Сюрпризи готують нам і автобусні перевізники.

Перше, ціни на маршрутки по місту піднімуться, але наскільки – не знає наразі ніхто. Представники міської влади нічого сказати не можуть.

Так, перший заступник міського голови Сергій Коцюр коментувати реформи у сфері автоперевезень наразі відмовився. “Процес – у стадії роботи”, – додав він.

Гостро постало питання про відшкодування за перевезення пільгових категорій населення.

Таких на сьогодні є вісім: воїни-афганці, учасники АТО й найближчі родичі загиблих, ветерани УПА, учасники бойових дій, чорнобильці-ліквідатори 1-2 категорій, інваліди по зору 1-2 категорій зі своїми супроводжуючими, інваліди 1-2 груп, діти-інваліди та діти-сироти з опікунами.

Автоперевізники разом з керівниками АТП вже мали нещодавно розмову з керівниками міста, на якій стало зрозуміло, що до 2015-го року збитки перевізникам за пільговиків відшкодовувала держава. Від 2017-го року цей мішок держава перекинула на плечі муніципальних органів влади, – кого возити й за які гроші – то ваша проблема.

Скільки коштів необхідно для відшкодування затрат перевізників – невідомо. Ніхто ніколи не робив моніторингу пасажиропотоку. Але одне конкретне рішення таки прийнято: для пільговиків ввести талонну систему.

Кожен пільговик з перелічених вище восьми категорій отримуватиме певну кількість талонів на місяць. Талон разом з посвідченням пільговик пред’являтиме водію. Талон водій забирає.

Міськрада передбачає запровадити талони з лютого.

Представники міської влади готові виділити з казни приблизно мільйон гривень для відшкодувань. Хоч ця сума дуже умовна, бо, як вище зазначалося, ніхто конкретної цифри назвати не може.

Не може назвати цифри для компенсації витрат водіїв і голова Асоціації коломийських перевізників Роман Гарат. Запевняє, що перевізники працюють зі збитком.

“Запчастини до автомобілів дорожчають кожного місяця, жодної квитанції про вартість придбаної деталі ніхто не дає (бо ж купують їх не в магазинах). На сьогодні вартість квитка для звичайного пасажира мала б становити не менше 8 гривень. Тоді можна було б говорити про сяку-таку рентабельність. Автобус нині коштує понад два мільйони гривень. Якщо місто так переймається проблемою пасажирських перевезень, то чому б воно не закупило зо два “Богдани”, – міркує пан Гарат, – а натомість потратило майже мільйон на оснащення зали засідань?”

Отож, бачимо, що новий рік приніс нам більше запитань, аніж відповідей. Ще січень пролетить у святкуваннях та різдвяній ейфорії, але вже лютий прийде з новим клопотом. Будьмо готові!

Читайте також: 10 гривень замість трьох? У новому році для коломиян подорожчає тариф на паркування