Госпіталь ветеранів війни у Коломиї прийняв вже 150 людей, — Матейко

У п’ятницю, 25 листопада, директор департаменту охорони здоров’я Мирон Матейко відзвітував за рік роботи. За його словами, успіхів за останній час у медичній сфері досить багато. Зокрема, відкрили обласний госпіталь для ветеранів війни та учасників АТО у Коломиї.

“Відкриття госпіталю – рекорд для нас. Раніше ми відправляли військових і ветеранів у Львів. Зараз закупили необхідне обладнання і робимо все можливе, аби перебування хворих у госпіталі було комфортним”, – каже Матейко, передає Репортер.

За останніми даними, у нашій області є більше 4000 хворих, які потребують допомоги. Тому потреба в такому закладі є. Вже 150 людей пройшли там лікування.

Великим досягненням, каже, є оновлення кардіологічного центру у місті, де зараз успішно проводять операції на відкритому серці.

Крім того, в обласному онкодиспансері створили кабінет психологічної та фізичної реабілітації хворих, відкрили мамологічний центр та лапароскопічний кабінет. Також планують проводити рідинну цитологію для жінок, бо раніше їм потрібно було їхати в інші міста.

Розповідає Матейко, що в обласну лікарню придбали операційний мікроскоп, тому тепер там оперуватимуть людей з пухлинами мозку.

Директор департаменту охорони здоров’я наголошує, що у нашій області найкраще в Україні надається паліативна допомога.

“Ми плануємо організувати автотранспорт для виїзду і надання паліативної допомоги хворим вдома. Проводяться необхідні удосконалення і ми пишаємося тим, що рівень паліативної допомоги у нашій області високий”, – зазначив він.

В обласній психіатричній лікарні відкрили відділення для допомоги дітям. Надають консультативну допомогу, стаціонарне лікування та сприяють реабілітації. Минулого року такий відділ відкрили і для учасників АТО.

У гірських містечках і селищах відкривають пункти базування екстреної медичної допомоги. Матейко каже, що зараз це дуже потрібно, адже починається зима, туристів у горах все більше і допомога їм має надаватися вчасно.

“Ще одна важлива подія – відкриття гуртожитку на 90 місць для студентів базового медичного коледжу. Він є одним із найкращих не тільки в області, а й в Україні. Тішить те, що такі заклади є у нашій області”, – додає Матейко.

Обласна дитяча лікарня теж не залишилась без уваги. Нещодавно там придбали два нових рентген-апарати, уклали угоду на купівлю комп’ютерного томографа. Директор департаменту охорони здоров’я зазначив, що на Франківщині найменша смертність серед дітей в Україні.

Мирон Матейко каже, що у кожному районі та у кожній лікарні зробили багато позитивних кроків. Фінансування було не тільки з обласного і державного бюджету, а й з міського. Навіть лікарі долучалися до покращення рівня медицини в області.

“Спільними зусиллями ми проведемо ще не одну добру справу. Ми продовжимо допомогу закладам охорони здоров’я у місті та області і сподіваємось, що медицина і нашій області буде на найвищому рівні”, – говорить він.