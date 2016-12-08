Горе-матір, яка у Києві заморила голодом своїх дітей, збирала гроші на фальшиву хворобу доньки

Горе-матір, яка у Києві заморила голодом своїх дітей, збирала гроші на фальшиву...

20-річна Владислава Трохимчук, яка залишила вмирати від голоду двох своїх дітей, постійно просила гроші на фальшиву хвороби своєї доньки.

Про це у Facebook написав уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, передає “Дзеркало Коломия“.

“З показів родичів, друзів та інтернет-листування Влади стало відомо, що вона постійно зверталась до них з проханням про фінансову допомогу, говорячи, що Аня (дівчинка, яка залишилась живою) має пухлину головного мозку і потребує постійного лікування (це лікарі спростували)”, – написав він.

За словами Кулеби, стан Ані поступово покращується. Сьогодні її планували перевести до звичайної палати, але вирішили поки що залишити у палаті інтенсивної терапії, щоб обмежити її контакт з оточуючими. Сьогодні її відвідали біологічний батько і бабуся.

7 грудня відбулося засідання комісії з питань захисту дітей Голосіївської РДА, на якому було вирішено підготувати та подати заяву до суду щодо позбавлення батьківських прав Владислави та біологічного батька Ані.

Новонароджена дитина Влади у гарному стані. За нею доглядає бабуся – мати співмешканця, від якого дитина.

Кулеба наголосив, що у Влади у її 20 років було троє дітей від трьох різних чоловіків (юридично – від двох), а вперше вона завагітніла у 16 років.

“Ця історія ще раз доводить, що під віртуальним благополуччям дуже часто може приховуватись величезна проблема, яка закінчується трагедією. Всім державним органам потрібно приділяти особливу увагу таким сім’ям, щоб запобігати подібним трагедіям”, – написав Микола Кулеба.

“Ми можемо звинувачувати Владу, але зараз нас більше цікавить, що ж все-таки відбулося у її житті і умовах, у яких вона росла, та що призвело до цієї трагедії. Саме ця інформація (хотілося б) допоможе нам у майбутньому не допустити подібних випадків”, – додав уповноважений з прав дитини.

Відео: ТСН