Google випустив додаток для “сканування” старих знімків

Корпорація Google випустила мобільний додаток PhotoScan, який допомагає “відсканувати” надруковані на папері фотографії.

“У всіх нас є старі альбоми і коробки з фотографіями, але у нас часто немає часу, щоб їх оцифрувати. Ми не хочемо кудись відправляти оригінальні копії, або купувати дорогий сканер і витрачати багато часу на сканування всіх фото. А якщо сфотографувати фотографію, виходить неякісне зображення з вигнутими краями і відблисками”, – повідомила компанія Google Україна в своєму офіційному блозі, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Новое время.

Безкоштовний додаток, доступний на Android і iOS, зробить цифрові копії високої роздільної здатності паперових фото, визначивши краї, вирівнявши зображення і ліквідувавши відблиски.

Відскановані знімки можна буде зберігати в одному з розділів Google Фото.