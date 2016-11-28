Google “оцифрувала” Прикарпаття, щоб зробити регіон привабливішим для інвесторів і туристів

В Івано-Франківську компанія “Google Україна” презентувала результати проекту “Цифрове перетворення Івано-Франківської області”, що спрямований на підвищення інвестиційної та туристичної привабливості регіону.

“Івано-Франківщина стала однією з перших областей, яка почала працювати з компанією Google в плані цифрових технологій. І вже готові перші результати співпраці”, – зазначила заступник голови ОДА Марія Савка сьогодні на презентації результатів проекту, пише Курс.

“У Франківську при наданні адміністративних послуг 30 послуг доступні онлайн, у нас діє онлайн реєстрація в дитячі садочки. Ми перше місто в Україні, яке повністю перейшло на електронний документообіг”, – додав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За словами мера, співпраця міста з компанією Google також передбачає цифрові перетворення у медичній сфері.

Директор “Google Україна” Дмитро Шоломко зазначив, що Франківщина – не перша область в Україні, де відбувається цифрове перетворення. Подібні проекти реалізувалися у Львові, Рівному, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Кропивницькому.

“Для мене це особливий регіон. Це моя найулюбленіша частина України. Дуже люблю приїжджати саме сюди. Коли ми почали робити ці проекти, ми побачили, що саме тут є настільки багато можливостей, щоб застосувати нові технології”, – зазначив Дмитро Шоломко.

У рамках кампанії створили спеціальний сайт “Мандруй Івано-Франківщиною“, де всі охочі можуть знайти інформацію про туристичні місця Прикарпаття. На сайті зібрано багато корисної інформації, включно з 3D-турами історичними пам’ятками.

На сайті можна також спланувати подорож. Спеціальний інструмент дозволяє скласти маршрут, поділитися ним з друзями або запросити їх приєднатися. Також пропонується кілька вже розроблених маршрутів.

В рамках проекту також оновили сайт “Теплого міста”. На сайті вбудований зручний безкоштовний інструмент Google Digital Workshop – онлайн-курси, які дають змогу представникам малого та середнього бізнесу отримати навички роботи в Інтернеті, потрібні для розвитку компанії й кар’єрного росту.

Крім того, створено “Інвестиційний портал Івано-Франківської області”. На мапі інвестиційної привабливості можна редагувати і додавати нові цікаві для інвесторів об’єкти.

Також розробники представили карту “Парковки Івано-Франківська”, яка прив’язана до карт Google. Сайт оснащений фільтрами за типом стоянок, можливістю оплатити карткою тощо.

“Те, що зараз зроблено в рамках компанії в Івано-Франківській області – це наші досягнення першої величини, – зазначив директор взаємодії з органами державної влади, виконавець проекту Олексій Сивак. – Тепер ми можемо показувати кейс Франківщини, як найбільш успішний, найбільш резльтативний, де співпраця влади і громади дала найкращий ефект”.

Також у рамках проекту представники компанії “Google Україна” провели низку семінарів з основ цифрової грамотності та безпеки в Інтернеті для представників місцевого самоврядування та малого й середнього бізнесу, держслужбовців, викладачів.