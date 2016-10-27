Головоломка з оплатою за газ: як коломиянам розібратися в квитанціях

Піти до газового господарства для з’ясування правильності нарахованих сум за спожитий газ – це означає приректи себе на колосальну витрату часу й нервів. Люди вичікують у чергах по півдня, ковтаючи пігулки від тиску. У коридорах стоїть запах валідолу. Клієнти махають квитанціями перед носом у також знервованих працівників відділення, цікавляться, звідкіля виникли у них захмарні суми боргу (у когось 300, а в декого й 3 тисячі гривень).

Тривожаться споживачі газу також питанням невикористаних субсидій: чи справді держава їх забиратиме.

Журналісти “Дзеркала Коломиї” спробували розібратися в ситуації, що склалася довкола газооплатної головоломки. Однак, навіть нам довелося понервувати. Ніхто з працівників господарства не бажав узяти на себе відповідальність, щоби елементарно й доступно розтлумачити проблему, яка виникла. Мовляв, начальство їхнє в Івано-Франківську, отож, звертайтеся туди. А ми, мовляв, повноважень таких не маємо…

Врешті-таки вдалося зв’язатися з керівником коломийського відділення газового господарства Василем Сапіжаком й поспілкуватися, щоправда, у телефонному режимі.

Нас передусім цікавить, чому у багатьох споживачів, які мають субсидії, зникла з рахунків переплата. Держава повернула до бюджету невикористані субсидії.

Розрахунок невикористаної субсидії визначається наступним чином: від суми, нарахованої за опалювальний сезон субсидії, віднімається вартість уже спожитого газу та вартість 100 кубів – 687,90 гривень.

Тобто, ця сума залишається на рахунку одержувача, а решта невикористаної субсидії повертається державі.

Іншими словами, з того, що ви зекономили, вам “дарується” сто кубів, а за решту треба платити.

Аби не виникало непорозумінь щодо нарахованих вам сум, пояснює Василь Сапіжак, ви мусите до 5-го числа кожного місяця подавати покази свого лічильника.

Не обов’язково вистоювати в чергах, досить зателефонувати за номером (0342)591104.

За цим самим номером можна з’ясувати будь-які спірні питання щодо оплати за газові послуги, у тому числі щодо використання субсидій.