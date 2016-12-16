Головний медик Прикарпаття йде з посади

Директор департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Мирон Матейко написав заяву на звільнення. Натомість Мирон Матейко планує очолити “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

Кандидатуру директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Мирона Матейка на заміщення за власним бажанням вакантної посади головного лікаря комунального закладу “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” розглянула постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Мирон Матейко представив перспективний план створення в області системи екстреної медичної допомоги як одного з напрямків реформування медичної галузі, визначеного Концепцією удосконалення галузі охорони здоров’я області на період до 2018 року.

Планом передбачається низка заходів, спрямованих на подальший розвиток системи екстреної медичної допомоги з метою створення єдиного медичного простору. Планується створення центральної оперативно-диспетчерської служби, навчально-тренувального та кол-центру, оновлення санітарного автотранспорту та його оснащення відповідно до сучасних вимог, імплементація у діяльність служби сучасних протоколів надання медичної допомоги, підвищення кваліфікації медичного персоналу, а також заснування на перспективу екстреної медичної авіації.